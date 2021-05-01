北美台商聯合總會疫下茁壯 舉辦百場視訊講座、簽協議

北美洲台灣商會聯合總會第33屆總會長吳怡明(右一)2020年回台參加國慶活動，與台灣總統蔡英文(中)、夫人藍佳欣醫師合影。(照片：吳怡明提供)

提到北美台商，就不能不提到北美洲台灣 商會聯合總會(Taiwanese Chambers of Commerce of North America)，不僅是各地北美台商會的聯合總會，同時也擔任著台美政府與商業界的橋梁。

北美洲台灣商會聯合總會第33屆總會長吳怡明表示，去年雖然疫情 嚴重，聯合總會仍然組團回台參加雙十國慶慶典及台灣六大戰略產業參訪，與台灣許多企業及產業協會簽訂雙邊產業合作意願書。此外，也與台灣北中南各大醫院簽訂醫療照顧合作意願書，成立「北美台商緊急醫療照護醫美健診」系統。

吳怡明同時也率團拜會了台灣中央各級政府機構及地方縣市政府，尋求政府資源與合作，並受聘為立法院台商之友會顧問、台北市市政顧問、及台南市市政顧問，全力協助北美台商參與推動台美雙方各種經貿合作。他並同時就任世界台商聯合總會副總會長，聯合世界其他五大洲的台灣商會一起進行國際貿易外交、鞏固台灣與世界經貿的合作與推動。

去年因為美加各地疫情封城程度不同，許多商業實體活動都停止了，聯合總會馬上率先推出熱門叫座的百場視訊「北美台商標竿卓越講堂」。吳怡明說，「北美台商標竿卓越講堂」匯聚台美產官學各界頂尖人士及CEO擔任講師，去年短短半年中推出70場講座，開拓許多北美台商的經貿知識與商機人脈。

今年1月起，又陸續推出另外30場「認識台商系列講座」，大大增進各地台商們之彼此認識、拓展人脈、增加商機。未來下半年他將推動新的計畫「台美產業促進平台」，希望能更實質聯結北美台商與台美政府之間關係，使台美經貿外交的關係可以更緊密。

鶼鰈攜手 投入賑災

吳怡明就任總會長以來，與其夫人藍佳欣醫師，也是世界華人工商婦女企管協會全球副執行長，兩人全心服務商會與僑社，不忘善盡慈善公益之社會責任，去年感恩節發起全北美洲各台灣商會聯合「宏都拉斯颶風水災救難捐款」、今年初發起「德州凍災愛心便當捐贈活動」及「台灣太魯閣交通意外緊急急難捐款」。

今年5月初吳怡明將組宣達團訪問華府，舉辦兩場國際性活動「台灣世衛 防疫講座」及「雙橡園北美之夜」，協助促進台灣加入WHO世界衛生組織。6月中也已安排在舊金山舉辦會員年度大會及「台灣之夜」，邀請各級台灣政府官員及各產業界來美促進台灣外貿、行銷台灣。