我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

聖他克拉拉縣學校重開 學生憂染疫寧遠距不返校

編譯組／灣區電
聖他克拉拉縣學校重開，但大部分不願返校上課。圖為學校上課示意圖。(本報檔案照)
聖他克拉拉縣學校重開，但大部分不願返校上課。圖為學校上課示意圖。(本報檔案照)

在大眾期待下，聖他克拉拉縣學校陸續開放，可是大部分學生反而選擇繼續留在家中遠距學習。他們選擇遠距學習的原因是擔心感染新冠病毒，另外一個因素是上課時間縮短，家長接送學生不方便。

聖荷西高中學區學監方克 (Chris Funk) 稱，學區內2萬2500名學生均可返校上課，可是真正回到學校上課學生只有2500人。

他說，聖他克拉拉縣新冠感染率最高的四個郵遞區號都在學區內，學區西語裔遭新冠侵襲嚴重。在沒有接種疫苗情況下，他們不願返回學校上課。

方克說，學區內80%教師已接種疫苗。可是接種疫苗與否並不能對外公開，這也是學生對返回學校上課感到遲疑的地方。

東聖荷西高中學區已替學習面臨困難學生組成學習團隊，每周為他們上90分鐘輔導課，再加上離學期結束只有六個星期時間，許多學生家長不願意他們的生活作息受到影響，因此如果學生遠距學習效果佳者，一般不願回到學校上課。

根據聖荷西Alum Rock 聯合學區調查結果，學區內約8500名學生中，只有1800人願意回到學校上課。學區學監包爾 (Hilaria Bauer) 說，這主要原因是Alum Rock 遭新冠打擊最為嚴重，這是少數學生願意回到學校上課主因。

包爾說，許多學生親人疫情間喪生，許多人在疫情間失業。

學區 疫苗 聖荷西

上一則

舊金山奧克蘭華埠現可疑人車 疑似精神疾病患車流亂竄

下一則

聖馬刁凶殺案 21歲男送醫不治

延伸閱讀

台灣商會12度捐口罩 州眾議員李天明感謝

台灣商會12度捐口罩 州眾議員李天明感謝
店內故意脫口罩對嬰兒猛咳 聖荷西女教師被起訴

店內故意脫口罩對嬰兒猛咳 聖荷西女教師被起訴
聖荷西市議員提案 「亂倒垃圾」罰款上修至1萬元

聖荷西市議員提案 「亂倒垃圾」罰款上修至1萬元
抗疫人員不足 聖荷西凱瑟醫護上街「要求增人手」

抗疫人員不足 聖荷西凱瑟醫護上街「要求增人手」
處理遊民營問題 聖荷西年花860萬

處理遊民營問題 聖荷西年花860萬

熱門新聞

數據顯示，加州新冠感染率已從全美最高降為全美最低。（美聯社）

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

2021-04-24 18:40
咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
四名兒童涉及東灣多起持槍劫車案被捕。圖為其中一起劫車案案發時的畫面。（電視新聞截圖）

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

2021-04-21 09:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
鮑康如說，唯才是用是科技業的大迷思。（Getty Images）

「曾受性別歧視」 Reddit前執行長鮑康如：對攻擊亞裔事件不驚訝

2021-04-22 14:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期