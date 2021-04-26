聖他克拉拉縣學校重開 學生憂染疫寧遠距不返校

聖他克拉拉縣學校重開，但大部分不願返校上課。圖為學校上課示意圖。(本報檔案照)

在大眾期待下，聖他克拉拉縣學校陸續開放，可是大部分學生反而選擇繼續留在家中遠距學習。他們選擇遠距學習的原因是擔心感染新冠病毒，另外一個因素是上課時間縮短，家長接送學生不方便。

東聖荷西 高中學區 學監方克 (Chris Funk) 稱，學區內2萬2500名學生均可返校上課，可是真正回到學校上課學生只有2500人。

他說，聖他克拉拉縣新冠感染率最高的四個郵遞區號都在學區內，學區西語裔遭新冠侵襲嚴重。在沒有接種疫苗 情況下，他們不願返回學校上課。

方克說，學區內80%教師已接種疫苗。可是接種疫苗與否並不能對外公開，這也是學生對返回學校上課感到遲疑的地方。

東聖荷西高中學區已替學習面臨困難學生組成學習團隊，每周為他們上90分鐘輔導課，再加上離學期結束只有六個星期時間，許多學生家長不願意他們的生活作息受到影響，因此如果學生遠距學習效果佳者，一般不願回到學校上課。

根據聖荷西Alum Rock 聯合學區調查結果，學區內約8500名學生中，只有1800人願意回到學校上課。學區學監包爾 (Hilaria Bauer) 說，這主要原因是Alum Rock 遭新冠打擊最為嚴重，這是少數學生願意回到學校上課主因。

包爾說，許多學生親人疫情間喪生，許多人在疫情間失業。