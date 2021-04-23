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跨族裔跨教會 生命河靈糧堂用愛凝聚社區4•25辦禱告會

記者李榮╱聖他克拉拉市報導
生命河靈糧堂將舉辦跨族裔、跨教會的禱告活動，多位民選官員也將參加。左一為聖他克拉拉市長吉爾摩。（記者李榮／攝影）
生命河靈糧堂將舉辦跨族裔、跨教會的禱告活動，多位民選官員也將參加。左一為聖他克拉拉市長吉爾摩。（記者李榮／攝影）

近來仇恨與歧視的事件頻傳，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情一年多以來造成的各項影響，導致社會紛亂。矽谷生命河靈糧堂22日宣布，靈糧堂主任牧師劉彤將聯合灣區多個不同族裔教會在4月25日（周日）舉辦「United We Stand」禱告會，希望用「愛」凝聚社區，一起為平安與團結禱告。

矽谷生命河靈糧堂介紹，禱告會除邀請亞裔、非裔、西語裔、印地安裔等不同族裔的教會牧師共同帶領外，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、聖他克拉拉市長吉爾摩（Lisa Gillmor）、薩拉度加市長趙嬿、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵陽等多位基督徒民選官員都將出席，並且和與會者一起禱告。

劉彤表示，禱告會不是抗爭活動，也沒有要表達任何政治立場，而是希望能單純地禱告，「藉著耶穌基督的愛，拆毀隔絕人心的高牆，祈求神的愛讓仇恨得以消弭，人心得到撫慰，社會團結和諧。」他指出，要解決社會問題，其實就在於「愛」，因此用「愛」出發，扭轉現況。

邵陽也提到，他所在的佛利蒙是最先譴責歧視與仇恨犯罪的城市之一，然而事實上，終結仇恨不只是政府的工作，也是社會大眾的工作。美國有超過75%民眾堅信有上帝的存在，只有4%是無神論者。在基督教社會中，用禱告團結社區相當有意義，而當天市長高敘加也會加入。

趙嬿指出，當天她原本同一時間有其他活動，但特別排開，因為跨族群的團結活動更為重要。

當天會場共分為兩座大廳，依照聖他克拉拉縣府防疫規定安排座位，總可容納約700人，並且會在入場前量體溫。參加者無需報名，但進入前須以手機簡訊將姓名（First & Last Name）傳至408-715-2445，作為必要時追蹤疫情之用。主辦單位也提醒民眾，當天是單純的祈禱會，沒有政治訴求，也不是維權示威抗爭活動。呼籲民眾不要攜帶任何標語，或者從事任何表達訴求理念的行為。

聯合禱告會籌備委員劉效宏指出，靈糧堂去年疫情剛開始時，也曾舉行跨族裔、跨教會的口罩捐獻。這次是事隔一年多再舉辦的大型聯合活動，期待團結社區，推動正向的力量。

聯合禱告會時間為25日下午3時（2時30分開放入場）。地點：1177 Laurelwood Road, Santa Clara, CA 95054。網路直播：www.UChannelTV.us。YouTube.com/ROLCCMedia。

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