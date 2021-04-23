疫期上網課 加州公校流失逾16萬學生

加州公立學校的入學率急劇下降。(美聯社)

根據22日公布的數據，由於疫情迫使數百萬人使用網校，加州公立學校 今年的入學率大幅下降。

加州教育 廳數據顯示，本學年K-12學校的學生人數減少了16萬多人，其中大部分是K-6階段的學生，總數為600萬。迄今為止，這一下降是多年來的最大降幅。

白人學生帶頭出走。他們雖只占加州公立學校人口的22%，但占2020-21學年離校學生的一半左右，這可能會增加加州公共教育系統的差異。

加州是美國所有州中擁有學生最多的州，近年來整體學生人數一直徘徊在620萬左右。在前幾年出生率下降的帶動下，學生人數每年下降約2萬至3萬，預計這一速度將繼續下去。

加州大多數公立學校在本學年開始時採用了遠程教育，許多學校將這種方法延續到春季。該州最大的城市學區本月開始恢復面授課程。

公立學校學生的大幅出走也發生在全國範圍內；對於33個州的分析顯示，與上一學年相比，秋季的公立K-12入學率下降了約50萬名學生。

加州2020-2021年的入學率比上一學年下降了2.6%，這是由多種因素共同推動的。家長們要麼暫緩將他們的孩子送入幼兒園，要麼將他們送入私立學校，私立學校的總體入學人數比前一年增加了2萬人，或4%。數據還表明，秋季的家庭教育數量激增。

加州一些最大的城市地區下降幅度最大。洛杉磯聯合學區是該州最大的學區，其入學人數減少了近2.2萬人，或4%，達到57.5萬人。

州長紐森的預算提案要求學校不因入學率下降而受到懲罰，但教育倡導者正在為低收入學生、英語學習者和寄養兒童尋求額外的資金。學校將需要從戰略上考慮如何讓黑人和棕色學生參與進來，與轉入私立學校或其他學習方式的白人同齡人相比，他們更有可能在遠程學習中度過一年。

這些家庭受病毒的影響特別大，在教室重新開放時，他們也更加猶豫要不要把孩子送回教室；學校也將需要想辦法說服轉去私立學校的學生回來上課。