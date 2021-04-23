灣區疫苗預約率下降 納巴縣數千空位無人預約

灣區部分接種站本周開始出現大量預約無人使用的情形。（取自臉書）

灣區 新冠疫苗 短缺的問題似乎逐漸獲得緩解，部分地區更出現大量預約無人使用的情形。

納巴縣發言人烏普登（Janet Upton）表示，在加州 上周全面開放給滿16歲居民接種疫苗的首日，納巴縣最大大型接種站Meritage Resort and Spa 1400個接種預約全數訂滿，但到了20日，3400個空位僅三分之二有人預約，而且還是在當局竭盡所能宣傳之下才達成。納巴縣本周其他時間的預約情況更差，21日3700個空位僅1500人預約，22日和23日各有3200個空位，分別只有82人和46人預約。

鑑於納巴縣居民對疫苗的需求急遽下降，之前強調必須事先預約的Meritage Resort and Spa接種站現在開始提供隨到隨打服務。烏普登說：「我們絕對有能力、意願、人力和承諾做這項工作，但現在缺少的是民眾接種的興趣。」

同樣的情形也發生在聖他克拉拉縣，當地本周疫苗供應量為14萬劑，但一些小接種站的人潮已不復見，變得冷冷清清。

聖荷西居民柯德羅（Steven Cordero）21日前往工作地點附近的Mexican Heritage Plaza接種站接種第一劑疫苗。他注意到，這裡兩周前民眾還大排長龍等著接種，現在已經沒有人排隊。這個接種站20日提供500劑疫苗，僅約400人現身接種，21日也是如此，其他接種站也有類似情況。

Mexican Heritage Plaza接種站工作人員羅德里格斯（Omar Rodriguez）說：「我們習慣看到的人潮本周已經消失。我想，可能是本縣現在到處都有疫苗可打的原因。」

聖他克拉拉縣衛生局的莫拉雷斯（Ricardo Romero-Morales）說：「我們看到民眾的猶豫，特別是在無需預約的流動診所。」

灣區疫苗預約率出現下降，意味灣區現在疫苗開始供過於求，與數周前求過於供形成鮮明對比。既然疫苗已經在灣區普及，主動想接種疫苗的民眾也至少接種了一劑，灣區應該很快就會達到「只要想接種就有疫苗可接種」的飽和點。