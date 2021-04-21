金山室內游泳場陸續重開 6月中全部開放

舊金山的室內游泳場將陸續開放。（公園局提供）

因為疫情 逐步好轉，在夏天到來之際，舊金山 的室內游泳 場也將陸續重開。4月20日周二，位於日落區和灣景區的兩個室內游泳場率先開門。

舊金山康樂與公園局早前宣布，這兩個室內游泳池已準備好歡迎游泳者回歸，他們在進行預約登記之後，可以進入泳場。公園局也宣布所有游泳池將在6月中旬時重新開放。

上周五，日落區Sava Pool和灣景區Martin Luther King Jr. Pool兩個室內游泳池就已經開始接受民眾的報名預約，民眾可以選擇60分鐘游泳時間，以及學習防溺水課程。舊金山唯一的一個室外游泳池——Mission Pool，則已經在3月8日重新開放。

上述的室內游泳池的在線預約，採用的是先到先得的方式，位置有限。現在一條游泳道僅限於一個游泳者。申請預約報名的游泳者必須年滿14歲。

當前游泳小組練習（Group practices）仍未開始，已經開設的班級僅限於預防溺水。公園局建議，游泳者不要早於預定時間的十分鐘之前到達，且在家換好泳裝，到了之後可以開始淋浴。泳場的更衣室將關閉。在進入泳場之前，民眾將接受提問檢查，並且在離開泳池的時候，需要戴口罩。

此外，米慎區近來翻新的Garfield Pool泳池計畫於5月1日開放。北岸區的North Beach Pool泳池和訪谷區（Visitacion Valley）的Coffman Pool泳池計畫於5月17日重新開放。Balboa Pool泳池計畫於6月1日重新開放。列治文區的Rossi Pool泳池正在進行翻新工程，預計將於6月中旬開放。

註冊的網址是sfrecpark.org/register。如有任何疑問，可以致電628-652-2900查詢。