民調：遠距工作 31%盼疫後成常態 灣區交通或可改善

最新民調顯示，約三分之一受訪者希望能每天在家工作。（Getty Images）

民調顯示，受夠交通堵塞和在大眾交通系統上擠沙丁魚，現在居家工作的加州 民眾不願回到過去。

南加大 安納伯格傳播暨新聞學院（Annenberg School for Communication and Journalism）與加州新興科技基金會（California Emerging Technology Fund）19日公布一項最新調查報告。這項調查發現，超過一半以上的遠距工作受訪者表示，疫情結束後，他們希望每周至少可以在家工作三天，只有18%的受訪者說希望每天回辦公室上班。

在疫情前，灣區 居民每日得花數小時在馬路上承受全美最糟糕的交通，受訪者在這項民調中表現出的態度，或許可以避免灣區交通在辦公室重開後回到疫情前的惡劣程度。

主導這項民調的南加大教授蓋普林（Hernan Galperin）表示，調查結果反映出，遠距工作具有「紓解交通堵塞和減少碳排放量的巨大潛力」。然而，這也代表，如捷運（BART）和加州火車（Caltrain）等灣區大眾運輸系統的生存可能受到威脅。

這項調查主要研究寬頻網路對人們遠距工作、學習和看病產生的影響。和其他針對疫情期間遠距工作的研究一樣，南加大這項研究也發現，高收入勞工遠距工作的比例較高，收入不到聯邦定義的貧窮線200%的低收入勞工每周五天到職場上班的比例是高收入勞工的兩倍。調查還發現，超過一半家中有寬頻網路的民眾每周至少會有部分時間在家工作。

隨著已接種疫苗的人口愈來愈多，許多企業已開始計畫讓員工重返辦公室，但還未達成員工每周應該回辦公室工作幾天的共識。

調查顯示，31%的遠距工作受訪者表示，如果能夠選擇，他們希望每天都在家工作。不過，也有許多受訪者表示，他們希望在工作和生活中取得一個平衡點，不希望完全與同事隔離，也不希望浪費太多時間在通勤上。約20%的受訪者希望每周可在家工作三到四天，其他29%的受訪者則認為，每周在家工作一到兩天剛剛好。

大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）發言人古德溫（John Goodwin）表示，這項調查有三個主要問題與灣區交通的未來有關：人們每周回辦公室上班幾天？是開車還是使用其他更有效率的方式通勤？在尖峰時段還是非尖峰時段通勤？

古德溫說：「三分之一受訪者表示希望每日都在家工作，這個想法有助減少灣區高速公路交通的壓力。」

南加大這項調查於2月和3月間使用英語、西班牙語、中文和越南文訪問1650名加州民眾。