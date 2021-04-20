我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：紐約確診破200萬 全美已打2.1億劑疫苗

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

民調：遠距工作 31%盼疫後成常態 灣區交通或可改善

編譯組／綜合19日電
最新民調顯示，約三分之一受訪者希望能每天在家工作。（Getty Images）
最新民調顯示，約三分之一受訪者希望能每天在家工作。（Getty Images）

民調顯示，受夠交通堵塞和在大眾交通系統上擠沙丁魚，現在居家工作的加州民眾不願回到過去。

南加大安納伯格傳播暨新聞學院（Annenberg School for Communication and Journalism）與加州新興科技基金會（California Emerging Technology Fund）19日公布一項最新調查報告。這項調查發現，超過一半以上的遠距工作受訪者表示，疫情結束後，他們希望每周至少可以在家工作三天，只有18%的受訪者說希望每天回辦公室上班。

在疫情前，灣區居民每日得花數小時在馬路上承受全美最糟糕的交通，受訪者在這項民調中表現出的態度，或許可以避免灣區交通在辦公室重開後回到疫情前的惡劣程度。

主導這項民調的南加大教授蓋普林（Hernan Galperin）表示，調查結果反映出，遠距工作具有「紓解交通堵塞和減少碳排放量的巨大潛力」。然而，這也代表，如捷運（BART）和加州火車（Caltrain）等灣區大眾運輸系統的生存可能受到威脅。

這項調查主要研究寬頻網路對人們遠距工作、學習和看病產生的影響。和其他針對疫情期間遠距工作的研究一樣，南加大這項研究也發現，高收入勞工遠距工作的比例較高，收入不到聯邦定義的貧窮線200%的低收入勞工每周五天到職場上班的比例是高收入勞工的兩倍。調查還發現，超過一半家中有寬頻網路的民眾每周至少會有部分時間在家工作。

隨著已接種疫苗的人口愈來愈多，許多企業已開始計畫讓員工重返辦公室，但還未達成員工每周應該回辦公室工作幾天的共識。

調查顯示，31%的遠距工作受訪者表示，如果能夠選擇，他們希望每天都在家工作。不過，也有許多受訪者表示，他們希望在工作和生活中取得一個平衡點，不希望完全與同事隔離，也不希望浪費太多時間在通勤上。約20%的受訪者希望每周可在家工作三到四天，其他29%的受訪者則認為，每周在家工作一到兩天剛剛好。

大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）發言人古德溫（John Goodwin）表示，這項調查有三個主要問題與灣區交通的未來有關：人們每周回辦公室上班幾天？是開車還是使用其他更有效率的方式通勤？在尖峰時段還是非尖峰時段通勤？

古德溫說：「三分之一受訪者表示希望每日都在家工作，這個想法有助減少灣區高速公路交通的壓力。」

南加大這項調查於2月和3月間使用英語、西班牙語、中文和越南文訪問1650名加州民眾。

南加大 灣區 加州

上一則

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

下一則

屋崙學區 秋季全面到校上課 下學期8月9日開始

延伸閱讀

加州內陸馬修斯湖野火 24戶撤離

加州內陸馬修斯湖野火 24戶撤離
疫情影響 加州社區學院招生下滑最多達56%

疫情影響 加州社區學院招生下滑最多達56%
加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑
北灣馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近

北灣馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近
加州馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近

加州馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
灣區主要城市疫情期間房價照漲，舊金山除外。(圖取自網路)

疫期房價 眾城市皆漲 舊金山獨降

2021-04-13 19:21
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

2021-04-15 00:15
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗