屋崙學區 秋季全面到校上課 下學期8月9日開始

屋崙學區與教師工會達成協議，學生秋季全面返校。(圖取自於電視截圖)

隨著有更多屋崙 學生於19日上午返校上課，教師工會與學區 宣布達成協議，同意讓學生秋季全面回到教室上課。

經過上周末談判之後，屋崙教育 協會(Oakland Education Association)與屋崙聯合學區在18日聯合聲明中表示，達成初步協議，要求2021年新學期秋季開始，所有學生進行面對面教學，以及公布2021學年度學術日程。

上周五，協會與學區進入談判僵局，包括特殊教師工作量變化、為課堂與遠距學習者提供教學的準備時間、孩童照顧地點、可能受感染高風險教師的請假時間等議題。協會副主席賈西亞(Chastity Garcia)19日表示，相關問題已獲得解決。

作為談判一部分，有進行遠程教學需求的教師，可選擇在家進行、而無須親自到學校教室授課。談判還包括本學年的最後6周內，將領取特殊教育教師津貼，因為面對面授課時間比普通教師更長，還需忙於準備線上授課內容。上個月，部分特殊教育教師已重返面對面上課崗位。

學區與協會的暫定協議，同時也宣布下一學年的學期時程計畫。學期將於8月9日開始、並於2021-22學年提供180個教學日。上周，當學區與教師工會進行談判時，屋崙學區課程仍如期於4月19日星期一開始。協會與學區上個月達成重新開放協議、恢復面對面課堂教學，當時要求部分學生最快於3月30日返回校室，大多數老師已於4月14日重返教室。