疫苗接種 聖他克拉拉縣加速 聖馬刁縣短缺

Levi′s體育館是聖他克拉拉縣主要新冠疫苗施打地點之一。(美聯社)

和一個月前疫苗 短缺、需被迫取消接種預約情況相比，聖他克拉拉縣官員10日宣布，直至本周末，將有1萬個新冠疫苗接種的攤位可供民眾預約。於此同時，在聖馬刁縣預約疫苗接種越來越困難，官方說法是，因為來自州府的疫苗分配數量一直下降，嚴重拖延施打疫苗進度。

聖他克拉拉谷醫療中心副醫療長湯儀(Dr. Jennifer Tong)表示，鼓勵每名符合資格者預約接種疫苗，包括所有已感染新冠肺炎且康復的社區成員。疫苗可保護自身與家人，特別是處在變種病毒傳播的社區。縣府衛生系統正在安排提前一周的第一劑注射預約，包括下周的1萬個接種預約位置。

16歲以上在聖他克拉拉縣生活或工作者，皆有資格上網縣府線上預約系統：sccfreevax.org預約接種疫苗。縣府官員表示，他們將持續擴大外展宣傳工作到被新冠疫情重擊的社區、提供獲得疫苗接種資訊。外展工作包括挨門挨戶家訪，以及為無家可歸社區民眾預約疫苗施打。縣府也與合作夥伴致力於增加夜間與周末疫苗預約，確保整個社區都能獲得疫苗施打服務。

有超過57%聖縣16歲以上居民已接種第一劑疫苗、31%以上已完全接種。目前所施打疫苗為兩劑式輝瑞與莫瑞納，需要在3-4周後施打第二劑。聖縣與全國其他衛生系統相同，已暫時停止施打嬌生 一劑式疫苗。聯邦衛生監管機構正在研究少數婦女在注射後6-13天出現罕見但嚴重的血栓。

4月13日，聖縣宣布透過聯邦衛生資源與服務管理局計畫，其直接向聖縣供應疫苗，使得未來一周可獲得額外疫苗接種預約位置，在4月15日加州 開放16歲以上民眾符合資格施打疫苗的前幾天，就取得足夠疫苗數量。聖縣15日破紀錄一天內施打了1萬2000劑疫苗，16日則在Levi′s體育館施打了7000劑疫苗。

但是，相對於聖他克拉拉縣，聖馬刁縣預約接種則相對困難。主要是因為來自州府的疫苗分配數量不斷減少，從幾個月前的每周2萬多劑，減少至上周的1萬1650劑，下周數量還會持續減少。這也是聖馬刁縣議會最近在會議上急欲解決的問題。

由於供應不足夠，聖馬刁縣不似鄰近的聖縣，擁有Levi′s體育館那樣的大規模疫苗接種地點。聖馬刁縣議會主席卡內帕(David Canepa)表示，儘管聖馬刁縣居民富裕，仍有許多勞工階級與有色人種需要接種疫苗。當嬌生疫苗退出接種之列，加劇疫苗分配減少的問題。但隨著聯邦衛生官員將於本周考慮繼續使用嬌生疫苗，情況可能改善。