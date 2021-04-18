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戴口罩、量體溫 沙加緬度高中恢復現場畢業典禮

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
2020年的畢業禮都是線上舉行，今年將會現場舉辦。（視頻截圖）
2020年的畢業禮都是線上舉行，今年將會現場舉辦。（視頻截圖）

隨著疫情好轉，許多活動都將實地現場舉行。在沙加緬度，聯合學區宣布將會恢復現場高中的畢業禮，讓今年畢業的高中學生們能夠實地參與慶祝畢業的美好瞬間。

沙加緬度的學區官員在新聞發布會上表示，「我們學區很高興宣布，將在今年為高中畢業生提供現場親身的畢業典禮。」在2020年，因為新冠疫情，所以當屆的畢業生只有線上進行，讓許多人都感到遺憾。

但是，就算是恢復現場舉辦，仍然還是要遵守防疫準則。學區的安排規定包括，高中畢業生每人只能獲得三張入場券，以確保畢業典禮的人數要求與衛生防疫準則一致。同時，現場參與的人士，都必須戴著口罩，保持六呎的社交距離，同時使用清潔洗手液保持衛生，同時入場的時候，也會有量體溫的檢查程序。

以下是已知學區高中的畢業禮詳細信息：

New Tech高中的畢業禮是5月28日晚上6時，地址是Land Park Amphitheater；American Legion高中則是6月10日的晚上6時Hiram Johnson Stadium。

Capital City高中的畢業禮是在6月15日早上11時，地址是John F. Kennedy Stadium；

Kit Carson International Academy高中的畢業禮是6月15日晚上6時，地址是Kit Carson Quad；

George Washington Carver高中的畢業是6月16日上午11時，地址是George Washington Carver Campus。

C.K. McClatchy高中，Rosemont高中，Luther Burbank高中，West Campus高中，John F. Kennedy高中，Hiram Johnson高中，都在Sutter Health Park舉行畢業典禮，但時間待具體通知。

2021年的畢業禮詳細信息也將會發布在學區的官方網站上。網址是：2021 Graduation Ceremonies - Sacramento City Unified School District。

學區 疫情 防疫

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