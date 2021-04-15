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金山華男深夜返家遇劫 掙扎反遭連砍4刀 頭破血流

記者李晗／舊金山報導
李志凌（Chi Ling Lee）遇襲之後，頭破血流。（取自Gofundme）
李志凌（Chi Ling Lee）遇襲之後，頭破血流。（取自Gofundme）

舊金山灣景區（Bayview）發生一宗搶劫傷人案。一名華裔男子深夜下班返家的路上，遭遇搶劫並被刀砍傷，頭破血流。

送院醫治之後，目前該名男子情況穩定，已經出院。

案發時間是4月10日周六的深夜10時30分左右，地點位於舊金山東南面灣景區的Exeter街附近。根據警方的通報，當時非裔嫌犯走向53歲的亞裔受害人，要搶劫他的背包（backpack）。受害人掙扎反抗時，嫌犯用刀砍傷他。警方的描述中顯示嫌犯一共砍了受害人四刀，一刀在頭部，另外三刀是在身上。

嫌犯駕駛的是一輛紅色的奧迪SUV。目前尚未有抓捕的消息。

案發之後，陸陸續續已經有媒體報導。然而13日受害者現身主流英文電視台ABC7接受採訪，引起廣泛關注。受害者家屬已經在眾籌網站Gofundme設立了平台，接受大家的募捐，希望能夠用於醫療費用，以及丈夫現在無法工作的情況下的收入損失。截至14日下午，目前的募捐金額已經有約3萬元。家人在網站上也公佈了受害者遇襲之後頭破血流的照片。

據主流媒體的報導以及綜合各方消息，受害人是53歲的華裔男子李志凌（Chi Ling Lee，音譯）。他在美國郵政（USPS）工作，當天下班搭乘公交車深夜回家。下了車之後，他步行回家的路上遇襲。李志凌表示事情發生的很快，當時被搶的時候，他一手抓住了嫌犯的頭髮，另外用手機去打嫌犯的臉，所以手機也碎了。

而且，當時李志凌的兒子也從家裡出來試圖幫助父親擊退嫌犯，但是最終還是讓嫌犯搶走了背包。根據警方的報告，李志凌的損失包括有背包、熱水壺、飯盒等。在ABC7的電視採訪中，可見李志凌被刺傷多處。

目前社區青年中心（CYC）正在幫助受害者，提供援助服務等。據透露李志凌是香港移民，他的妻子，孫冬敏（Dong Min Sun，音譯）則是來自中國大陸。住院數天之後，李志凌在4月14日當天出院。

被問及是否想要搬離灣景區，孫冬敏也說想，但是擔心其他地方租金很貴。同時他們也希望能夠存錢買車，這樣就不用深夜坐公交車下班走路回家。警察局的灣景區分局也召開了社區會議，不少民眾也表達對於治安的擔憂。

李志凌（Chi Ling Lee）遇襲之後，頭破血流。（取自Gofundme）
李志凌（Chi Ling Lee）遇襲之後，頭破血流。（取自Gofundme）

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