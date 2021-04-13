加州山火威脅大增… 科學家憂乾枯草木成「燃料」

天氣乾燥令加州山火危險性大幅提升。(本報檔案照)

加州 野生植物一般每年此時都已冒出新芽，這是森林野火科學家衡量發生大火可能性的其中一個指標。聖荷西州立大學森林植物含水量研究團隊發現，聖他克魯茲山脈的野生植物到目前為止都還沒長出新芽，顯示植物含水量短缺，面臨枯死狀態。這主要是冬天降雨量極低所造成的。

科學家指出，這些乾枯草木，將成為引爆、擴大森林火災的天然燃料。

加州中部海岸地區與灣區 目前降雨量大約只有平常同期的一半，甚至一半都不到，加州已快速進入最乾燥、最容易引起火災的季節。另外由於4月過後，屬於地中海氣候區的加州降雨量將接近於零，調整這種乾燥缺水趨勢的機會微乎其微。

根據美國乾旱調查報告，加州除了西北部小塊地區以外都處於某種程度乾旱，或異常乾旱的情況，其肇因是連續兩個冬季降雨量極低。加州有些地區，包括灣區在內，已發布供水不足警告，並準備採取控制民眾用水措施。

加州今年冬季氣候乾燥，元月期間北加州已經爆發一連串規模不大的火災。太平洋瓦電 (PG&E) 也首度採取冬季停電，以防森林火災發生。今年到4月4日為止，加州救火隊已出動對抗995場森林火災，這些火災一共焚毀3007英畝林地。相對而言，加州去年同期發生697場森林火災，焚毀1266英畝林地。

加州去年夏季與秋季森林大火連續不斷發生，一共燒毀420萬畝林地，由於大火引起的煙霧四處瀰漫，灣區天空一度全部轉變為深橘色。

洛杉磯加大 氣候科學家史懷恩 (Daniel Swain) 表示，加州平常4月以前很少會出現火災，今年此時就傳出這麼多森林火災，情況非常特殊。然而他認為，去年異狀重演的可能性不大。因為去年情況是種種因素湊合而成：缺雨、秋季大風持續不斷，以及去年8月怪異性的雷電暴風。史懷恩認為去年氣候異狀是非常不尋常的情況。

科學家一般認為，加州森林大火規模擴大，與氣候變遷有關。隨著氣溫上升，降雨季節開始改變，草木也變得更為乾燥。史懷恩指出，最近研究顯示，加州雨季開始延後來臨，這也同時延長森林火災季節時間。

史懷恩指出，未來兩個月內，可能還不會爆發大規模森林大火，可是從7月中旬開始，爆發大火的危險性將大幅提升，如果冬雨來得過遲，冬天強烈乾燥的西北風吹起，控制森林大火的難度將更為提高。

加州有些地區過去數年森林大火不斷，其中蘇諾瑪縣於2017年、2019年，以及2020年接連不斷爆發大規模森林火災。蘇諾縣最大城市聖他羅莎今年到4月初的雨水，只有去年同期的40%。