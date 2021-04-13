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前加州眾議員朱感生母親過世 享壽100歲

記者李榮／聖荷西報導
朱感生的母親朱孫至晶（前排右一）過世。母親過世前一直住在聖荷西。（朱感生提供）
朱感生的母親朱孫至晶（前排右一）過世。母親過世前一直住在聖荷西。（朱感生提供）

前加州眾議員、現任聖荷西貝律耶薩聯合學區委員朱感生的母親朱孫至晶，4月9日在聖荷西的家中辭世，享壽100歲；朱感生與太太周雲菊透露，母親是在當日傍晚4時許去世，壽終正寢。

朱感生的母親朱孫至晶是1921年農曆10月15日出生於中國安徽省廬江縣金牛鎮，排行屬三女。南京大屠殺後被送至後方，就讀於國立第八中學。後來朱孫至晶因腸炎休學，到貴州投靠堂叔孫立人將軍，在貴陽大夏大學中學部完成高中學業後考進雲南大學生物系，和就讀於西南聯大的姨母和舅舅一起在昆明，在抗戰中多次逃過劫難，順利完成大學教育。抗戰末期在昆明與昔日的學長，駕戰機升空應戰失事受到嚴重灼傷的朱傑重逢，兩人在1946年於南京結婚。

朱感生指出，父母到台灣後，父親獲准退伍進入中華航空公司，父親辛勤工作、母親悉心照料一家，生活與經濟狀況漸有改善，「媽媽在家相夫教子，治家甚嚴，對我們在校的功課、人格的發展、基本的體能、應有的禮貌、身邊的朋友、口袋裡的零用錢都監管有加。母親永遠相信自己孩子的本性，我們就學期間遇到任何不公無理的處罰，母親一定親自出馬到校據理力爭。小時候父親經常出差在外，但是不管遇到任何情況，家中只要有媽媽在，我們就從來沒有怕過。」

朱感生表示，兄弟們在台灣讀完大學以後，陸續留學美國，學成後分散各地就業，父母親也在父親自中華航空退休以後移民美國，前後居住在洛杉磯與西雅圖兩地。1992年父親過世，母親便由朱感生接到聖荷西定居，「29年來媽媽大都自己安排生活起居，她總是避免給我們家庭生活造成不便，也不願增加我們的負擔。晚年我們最感謝的就是她的義女傅艷芳 (阿芳) 數十年如一日、任勞任怨、有求必應的照顧她的生活起居。」

朱感生的母親朱孫至晶（前排右一）過世。母親過世前一直住在聖荷西。（朱感生提供）
朱感生的母親朱孫至晶（前排右一）過世。母親過世前一直住在聖荷西。（朱感生提供）

聖荷西 台灣 美國

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