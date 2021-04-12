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僑委會副委員長徐佳青 與灣區僑胞線上交流

記者李榮／灣區報導
僑委會副委員長徐佳青提醒僑胞，應該對未來做好準備，畢竟疫情未來可能會變成像是流感一般的常態出現，或者是得要每年都施打疫苗。（報系記者季相儒／攝影）
僑委會副委員長徐佳青提醒僑胞，應該對未來做好準備，畢竟疫情未來可能會變成像是流感一般的常態出現，或者是得要每年都施打疫苗。（報系記者季相儒／攝影）

舊金山灣區台灣商會邀請台灣的僑務委員會副委員長徐佳青，透過視訊以「疫情下的經貿交流發展」為題，與僑胞線上交流。包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪等人都上線致意。徐佳青也在線上親自回答僑胞預先提交的問題，希望深化與僑胞的關係、服務海外台僑。

當日由僑務委員李漢文擔任主持人。舊金山灣區台灣商會會長周信結指出，僑委會不只是在僑務方面幫助僑胞，在幫助台灣與台商的產業貿易等各方面加強合作，多年來也做出了許多努力。現任的僑委會的委員長與副委員長都非常專業，並且透過實質的活動與僑胞的接觸，並與世界各地的台商交流。

他進一步表示，舊金山灣區台灣商會會繼續在矽谷與主流及台商做連結。特別是舊金山灣區台灣商會在科技方面有更多的接觸機會，商會就是一個橋梁，吸收並彙整矽谷的建議與資訊，協助台灣的科技政策與產業發展。

處長賴銘琪表示，自去年到北加州上任以來，一直處於疫情之中，很多活動無法照常舉辦。但疫情可以限制僑胞參與的人數，卻限制不了僑胞參與的熱情，僑胞還是用各種方式凝聚力量。例如，去年雙十國慶時，大舊金山灣區的僑胞就以遍地開花的方式，總共舉辦了七場國慶活動，數量是全美各地第一，甚至是全球第一。而舊金山灣區台灣商會平時也非常熱情，不僅推動商務交流與商機交換，也常進行國民外交，過去一年來多次捐贈口罩與防護用品給主流與社區。

徐佳青表示，疫情影響世界各地，所幸台灣防疫算是相當成功，生活正常，唯一遺憾的是大家無法在國際之間順利交流與移動。她提醒僑胞，應該對於未來做好準備，畢竟疫情未來可能會變成像是流感一般的常態出現，或者是得要每年都施打疫苗。

徐佳青並表示，疫情造成的影響廣泛，例如全球的海運空運成本高漲，而且台灣又是以貿易為主的國家，很多台商承受到許多壓力。另一方面，台幣一再升值，政府也希望能盡速恢復正常狀態，匯率不要波動太大。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪讚美灣區僑胞熱情。（記者李榮／翻攝）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪讚美灣區僑胞熱情。（記者李榮／翻攝）

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