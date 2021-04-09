聖他克拉拉縣和阿拉米達縣 開放16歲以上居民打疫苗

聖他克拉拉縣和阿拉米達縣宣布開放16歲以上居民接種疫苗。（Getty Images）

灣區阿拉米達縣和聖他克拉拉縣宣布，即日起開放16歲和16歲以上居民接種疫苗 ，但兩縣作法有所不同。

阿拉米達縣7日擴大居民接種資格範圍，讓縣內12個郵遞區號所有16歲和16歲以上居民即日起開始接種疫苗。這12個郵遞區號是位於屋崙 、海沃（Hayward）、聖利安住（San Leandro）和聖羅倫索（San Lorenzo）的94601、94603、94605、94606、94607、94621、94541、94544、94545、94577、94578和94580。

加州 其他16歲和16歲以上居民要等到4月15日才符合接種資格，但阿拉米達縣表示，這些郵遞區號社區沒有時間再等下去。

數據顯示，阿拉米達縣這12個弱勢郵遞區號社區的確診病例已累計4萬3106例，平均每個郵遞區號有3592例，反觀屋崙富裕社區Rockridge只有249例。

阿拉米達縣衛生局發言人巴蘭（Neetu Balram）說：「許多必要性與第一線勞工和他們的家人都住在這些郵遞區號內，他們通常都是多代家人同住的家庭，居住環境擁擠。提前讓這些社區符合接種資格，有助減少疫情對他們造成的影響。」

在屋崙Rancho Market and Produce超市工作的阿馬宏（Moe Almahon）說：「我認為每個人都需要接種疫苗。」

Rancho Market and Produce超市位於94601郵遞區號，這裡住有許多像阿馬宏一樣的必要性勞工，是阿拉米達縣受疫情影響最嚴重的地區，確診病例已累計5641例。

和阿拉米達縣不同，聖他克拉拉縣沒有地區限制，縣內所有16歲和16歲以上居民8日起都可以開始預約，15日起可以接種疫苗。

不過，聖他克拉拉縣疫苗主任芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）強調，是否能拿到預約要視加州每周提供他們多少疫苗。他說：「我們上周提供了超過5萬個第一劑疫苗預約，但很快就被訂滿。」

聖他克拉拉縣這項宣布讓許多學校感到雀躍，因為學生有機會親自參加6月舉行的畢業典禮。