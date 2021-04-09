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針對仇恨亞裔犯罪 灣區首創舉報獎勵基金啟動

記者劉先進／阿拉米達市報導
屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，針對亞裔犯罪獎勵基金為灣區首創。（屋崙華埠商會供圖）
屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，針對亞裔犯罪獎勵基金為灣區首創。（屋崙華埠商會供圖）

灣區知名連鎖餐廳「緬甸愛與巨星餐廳」（Burma Love and Superstar Restaurants）、舊金山警官協會（SFPOA）、屋崙華埠商會（OCCC）8日聯合舉辦記者會宣布，啟動針對亞裔犯罪獎勵基金（Crimes Against Asians Reward Fund），希望透過設立獎金的形式，鼓勵市民舉報針對亞裔犯罪的線索，幫助警方抓獲嫌犯。根據案件的具體情況，每次獎金的數額大小不一，希望將罪犯繩之以法，打擊針對亞裔的暴力和仇恨犯罪行為。這也是灣區首個類似基金，目前至少有1萬5000元初始資金。

針對亞裔犯罪獎勵基金官網，正在募捐。（取自網站）
針對亞裔犯罪獎勵基金官網，正在募捐。（取自網站）

上述三個機構的聲明說，無論罪犯攻擊亞裔的動機是利益還是仇恨，潛在的犯罪者都應該知道，亞裔社區盯著他們，並將共同努力，確保他們為自己的罪行負責。基金捐款網頁為：https://www.future-superstars.org/crimes-against-asians。

「緬甸愛與巨星餐廳」運營總監Nghia Tran表示，餐廳紮根灣區社區有20多年歷史，當社區受到（犯罪）傷害時，不能袖手旁觀，保持沉默。社會各界可以攜手合作，集中資源來做出改變，就像過去幾代人所做的那樣，為更好的未來鋪平道路。

舊金山警官協會會長蒙托亞（Tony Montoya）表示，針對亞裔社區成員的惡性暴力行為不是偶然的，必須被終結。舊金山警員與亞裔社區團結一致，以遏制這些襲擊，並追究每一個肇事者的全部責任。很榮幸能與餐廳和屋崙華埠商會形成合作關係，以實現這一目標。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，一開始與「緬甸愛與巨星餐廳」、舊金山警官協會探討時，本想成立基金幫助華埠商戶，或者籌款購買監控攝像頭，更好保護華埠民眾安全。但考慮到商會正在籌資購買攝像頭，資金並不缺乏。而針對亞裔的暴力襲擊並未停止，再加上華裔影星吳彥祖此前曾懸賞尋找推倒老人的嫌犯，啟發了大家。所以決定運作基金，獎勵提供逮捕嫌犯線索的熱心市民。「不少犯罪行為都有目擊者，他們不一定能拍照錄像，但卻會看到犯罪過程。有了獎金，能鼓勵更多人站出來提供線索給警方。我們希望傳遞給社區的訊息是，不要作案，一動手，就有人看到你，去警察局報告，逮捕你。」

陳錫澎表示，目前，餐廳和協會總共捐出1萬5000多元作為啟動基金，商會這邊的捐款還未統計進去，後續捐款正在持續展開。目前，沒有確定獎勵金額下限，要依據每個案件的情況來決定。屆時，遇到具體案件，警方會給出線索舉報電話，基金拿出一部分錢懸賞。由警方來確定哪條線索幫助他們逮捕嫌犯，再由基金獎勵。這是灣區首個類似獎勵舉報針對亞裔犯罪的基金。遠期希望擴展到加州乃至全國。

「緬甸愛與巨星餐廳」運營總監Nghia Tran表示，當社區受到（犯罪）傷害時，...
「緬甸愛與巨星餐廳」運營總監Nghia Tran表示，當社區受到（犯罪）傷害時，不能袖手旁觀，保持沉默。（屋崙華埠商會供圖）

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