專家線上開講：接種新冠疫苗後 防疫也不能鬆

張繼月提醒，就算逐漸開放，也不代表一定安全。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗 逐漸上路，不過很多民眾對於疫情 狀況、疫苗施打，以及政府的政策與規定還是一知半解。金山灣區媽媽教室舉辦「防疫大作戰」講座，邀請到聖他克拉拉縣緊急行動中心公共信息官張繼月（Anne Chang），以及註冊護理師蘇淑蓉（Sandra S）對談，介紹當前的最新情況與防疫規定變化。

張繼月是聖縣公共信息官，帶來縣府的第一手最新資訊。而蘇淑蓉是護理師，也是北加州 中文學校聯合會前會長，並且長期在社區參與公共服務。為服務僑胞，金山灣區華僑文教中心當日也共襄盛舉捐贈30份「台灣防疫包」，作為講座後的有獎徵答獎品，與會者搶答踴躍。

「防疫大作戰」講座。（記者李榮／翻攝）

張繼月指出，新冠肺炎造成嚴重影響，3月16日算是聖他克拉拉縣的「新冠肺炎一周年」，縣府在去年的那天召開記者會宣布民眾隔天起必須居家隔離，轉眼之間已經一年多過去。現在疫情雖然稍微有所緩和，但依照「加州更安全的經濟藍圖」，聖縣仍是在橘色的風險等級。

她進一步指出，疫苗逐漸上路，新冠疫苗是經由免疫系統自己產生抗體，打了疫苗後也不會因此而檢測出陽性反應。不過，疫苗並非萬靈丹，就算接種了疫苗，依然有較小的機率可能會染疫；不過可以降低染上重病、住院，以及死亡的機率。

「防疫大作戰」講座。（記者李榮／翻攝）

張繼月與蘇淑蓉也提醒，雖然打了疫苗的人愈來愈多，但疫情仍在，仍須留心新冠疫情，還是必須持續戴口罩、勤洗手，保持社交距離。特別是加州雖然逐步開放，但放眼各地，很多地方隨著疫情幾次開開關關，例如法國近來又開始鎖國，德國跟捷克的情況也不理想，「只要持續開放，病毒就會繼續傳播。」

張繼月補充，加州是依照數據，只要數據達到標準就進入下一階段的開放，「可是，公共衛生部門不斷強調，就算開放也不代表是安全的。」例如，開放室內用餐，但包括室內用餐的室內活動還是較高風險的活動。

金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗指出，因應疫情持續的不確定性，媽媽教室春季班依然採免費Zoom平台線上視訊教學，希望僑胞多加利用。也呼籲大家持續能提高警覺、做好防護措施，避開通風不良與人群擁擠的地方，共同保持健康、靜待疫情過去。