30萬加侖污水排舊金山灣 桑尼維爾被罰18.7萬元

桑尼維爾向舊金山灣泄漏近30萬加侖廢水，被罰18.7萬元。(取自Google地圖)

去年夏天，桑尼維爾市的汙水處理廠將超過25萬加侖的部分處理過的汙水泄漏到舊金山 灣。加州 水汙染官員最近對桑市進行18.7萬元的處罰。

泄漏事件發生在2020年7月29日，當時一條36吋的焊接鋼製管道破裂，釋放出29.26萬加侖（相當於約12個後院遊泳池）未經消毒的部分處理過的汙水，流入Moffett Field附近的海灣。

「這些汙水的排放對環境和人類健康構成威脅，」舊金山灣區 水質控制委員會助理執行官穆姆利（Thomas Mumley）說。「這一執法行動將得到汙水處理行業的認可，希望能對以後的類似行為構成威懾。」

穆姆利說，這次泄漏事件是過去六年來灣區汙水處理廠向舊金山灣非法排放的最大兩起事件之一：2019年1月11日和12日，蘇諾瑪谷縣環衛局工廠發生的220萬加侖的汙水泄漏，流入了流向聖巴布洛灣的蘇諾瑪溪，導致42.7萬元的罰款。

桑尼維爾的案件在5日得到解決。爆裂的管道埋在地下10英尺，建於1975年。「這是意料之外的事情，」

桑尼維爾的環境服務主任慶納克塔拉（Ramana Chinnakotla）說。「但我們知道我們的工廠正在老化，所以市議會已承諾升級工廠。這條管道本來是要更換的，很不幸的是在我們有機會更換之前，事故已經發生了。

慶納克塔拉說，在泄漏區域水中沒有觀察到死魚或其他野生動物，那裡是公眾並不經常光顧的海灣的一個水道。

泄漏事件發生後，在對該地區進行的水測試發現，該地區的腸球菌含量是州標準的22倍，同時氨氣和pH值也有所升高。這對魚類和野生動物有害。

根據加州政府規定，水汙染事件必須在兩小時內向加州緊急服務辦公室和當地衛生官員報告。桑尼維爾工廠的工人在7月29日下午6時15分發現了泄漏事件，但直到第二天上午11時才上報，他們也沒有及時張貼標識，警告公眾健康風險。

慶納克塔拉表示，這次汙水泄漏不存在公共健康風險，而且很快得到了糾正。