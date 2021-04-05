舊金山聯合學區44校改名 料將暫緩

舊金山洛威爾高中也在改名的名單上。（本報檔案照片）

舊金山 聯合學區 的44所學校改名一事，料將正式暫緩。學區委員預計會在周二(6日)的會議上投票表決暫緩的決議。

今年1月時，教委會投票通過改革，要摘除全市44個以歷史人物命名的公立學校名字。事件引起全國關注，因為被除名的包括華盛頓、林肯等。同時改名的整個過程極具爭議，像是改名委員會使用維基百科等網站作為歷史依據，被指不夠嚴謹，且公眾諮詢的過程不夠。

有律師直接發信給學區，認為他們在改名一事上未有做到過程公平公開，違反了「Brown Act」。為了避免龐大的訴訟開支，學區委員也決定暫緩改名一事。

目前學區爭議纏身，最近的爭議包括教委高勵思的歧視亞裔推文一事，此外還有洛威爾高中改革、學區重啟太慢等。洛威爾高中也在改名的名單上，因為詩人洛威爾（James Russell Lowell）在詩歌中有對於非裔負面的寫作描述。

之所以要改名，就是因為據稱這些歷史人物涉及歧視，像是支持排華，以及多位美國歷史上的總統都曾經與奴隸制度掛鉤。

兩個校名涉及排華的學校分別是位於舊金山南面的外米慎區的「詹姆斯·登曼中學」（James Denman Middle School），以及位於列治文區的「弗蘭克·麥考平小學」（Frank McCoppin Elementary School）。登曼（James Denman）是19世紀後期舊金山的官員，歷任學區學監、教育委員、市議員等。

登曼被指拒絕華裔 學童進入公立教育系統，並且關閉了華裔社區的學校，導致華裔學生無處就學。而麥考平（Frank McCoppin）則是19世紀中後期的舊金山市長，他被指仇視華裔移民，認為華裔的移民是「侵略」。

在學區內，共有五個以華裔命名的學校，他們的名字則全部保留，分別是「劉貴明小學」、「余河小學」、「益和小學」、「尤方玉屏學校」、「李孟賢伉儷新移民學校」。