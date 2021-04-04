華人農民吉爾洛高中打疫苗 感謝中文志工協助

於吉爾洛高中接種疫苗的農業人員。（記者陳程威／攝影）

聖他克拉拉縣的「流動疫苗 接種站」3日來到吉爾洛高中，為當地農場工人施打疫苗。記者現場觀察發現，有的工人是通過事前的網上預約，有的是現場排隊，總的說來從排隊到完成離開不超過一小時。

華人 唐女士對記者表示，自己是之前在微信群中知道這個消息，並填表報名預約接種的。由於同時兼顧農場工作與照顧家中小朋友，唐女士說之前的兩針疫苗對她來說並不適合。依據聯合農民基金會的一項調查，在超過1萬名農民受訪者，有73%的人希望接種疫苗。但是，由於農民的工時與工作地點，讓他們較不容易得到疫苗。她說，「我們作為農業工人，很早就符合疫苗接種資格了。但由於真的抽不開空，進行疫苗預約與施打，現在僅需一針就見效的強生疫苗是最適合不過了。」

聖他克拉拉縣府表示，農業每年為聖縣帶來相當可觀的經濟效益，這些前線農民就是幕後功臣。由於工作和住房的狀況，農民面臨更高風險的新冠肺炎感染機率。唐女士表示，過去一年的疫情 ，對小農場來說尤為艱難。由於疫情，農場蔬菜銷售比往年下降不少。儘管大型賣場如好市多（Costco）跟沃爾瑪的業績在疫情期間暴漲，但大型賣場並不會跟華人小型農場購買農場品。唐女士表示，多數華人農場都種植傳統華人食用的蔬菜，像是油菜等，因此大賣場需求的上漲並沒有惠及華人農場。同時，由於餐廳關閉室內用餐，對華人農場的蔬菜銷售更是一大打擊。

由於疫情的影響，唐女士不得不留在家裡照顧孩子。「這真的很艱難。」唐女士有兩個小朋友，一個在幼稚園，一個讀小學。她表示，疫情之前，小朋友白天都是在學校裡面。但疫情使校園關閉，自己不得不蠟燭兩頭燒，一邊照顧孩子，一邊前去農場幫忙。

現在校園要重開了，但唐女士表示，自己作為母親，一方面希望校園重開孩子可以上學，一方面也擔憂孩子的健康。「這真的是一個進退兩難的狀況，我希望最好是趕緊開發兒童疫苗，沒有疫苗還是不太能有信心。」

唐女士表示，由於不會英文，自己常常不能獲取足夠的政府資訊。此次流動站疫苗接種，現場有多位中文志願者協助，這讓她感到很親切也很方便。

在山景城從事醫學研究工作的義工張先生對記者表示，早在疫情初期，由於聖縣缺乏醫療人員，自己就註冊成為了聖縣的志願者。他表示，僅僅兩個多小時的時間裡面自己就為數十位華人民眾提供中文服務接種疫苗。「看到華人農民接種之後滿意的笑容，自己也十分高興，非常有成就感。」