拜登2兆元新政 眾議員羅康納：應更大膽改革

羅康納呼籲拜登政府展開更為大膽的改革，特別是在氣候以及環境議題上。（本報檔案照）

拜登 總統日前公布規模達2兆元名為「美國 就業計畫」(American Jobs Plan)的全面基建計畫，並稱這項計畫為「一個世代才會出現一次的投資 機會。」代表矽谷灣區的聯邦眾議員，同時也是「國會進步黨團」(CPC)領袖羅康納（Ro Khanna）雖然表示肯定，但呼籲拜登展開更為大膽的變革。

羅康納肯定拜登計畫中的大規模基建以及綠色能源以及勞工保護等政策。其中包括投資向所有美國人提供清潔的飲用水、更新電網和高速寬帶。特別是該計畫將替換掉飲用水系統中的鉛製管道，鋪設輸電線路，封堵廢棄油氣井和礦井。

羅康納肯定拜登新計畫中結束政府對於化石燃料補貼。「不應該用納稅人數十億元的鈔票來補貼污染者的利潤。」

但羅康納批評了拜登新政中缺乏一些具體措施，以及改革的步伐並不足夠。他認為，拜登新計畫中對於暫停化石燃料補貼缺乏具體的舉措，呼籲拜登的新政中應該包括進步派提出「終結污染者福利法案」（End Polluter Welfare Act）。

他對於拜登新計畫中缺乏對於可持續農業投資表示遺憾，呼籲拜登應該增加對於農民特別是綠色農業的支持。

羅康納同時也批評此次「美國就業計畫」並不偉大，主要是相關領域的投資仁顯不足。他表示，只有1000億元用於電網升級與改造是不夠的，至少需要4270億元才能建設一個穩定且充滿韌性的電力網絡。同時他表示需要2.16兆元用以投資新能源，包括建設太陽能╱風力發電場，降低碳排放，並且將全球氣候變化控制在1.5度以下。

羅康納也呼籲拜登政府應該更大膽行動。包括更多的可再生能源稅收優惠政策，以及提供低成本貸款給使用風能和太陽能發電廠。