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房市瘋漲 柏克萊獨立房開價百萬…230萬賣出

編譯組／柏克萊3月31日電    
柏克萊房屋在獲得29個報價後，以高出要價100萬元的價格出售。（電視新聞截圖）
柏克萊房屋在獲得29個報價後，以高出要價100萬元的價格出售。（電視新聞截圖）

隨著遠程工作者開始為家人尋找更多住宿空間，東灣的房屋競價戰在疫情期間並不罕見。但是，以超過要價100萬元的價格賣出一棟房子，對於Grubb Co.的賣方經紀人卡里根（Jill Carrigan）來說還是第一次。

卡里根說，這棟位於灰熊峰附近一條安靜的小路盡頭、建於上世紀中期的住宅，在11天內收到了29份出價，最後以230萬元的價格售出——比要價高出一倍。

「這裡的景色實在太美了，」鄰居施瓦特（Linda Schwat）說。另一人帕克（Elaine Parker）已經在這個區住了近50年，「再沒有比房子的位置更重要的了，所以對此結果我並不驚訝。」

哈佛圈的房子靠近柏克萊加大，有三間臥室和兩間浴室，占地2400多平方英尺。「這是一所優質的房產，出現在一個完美的時段，人們對之情有獨鍾——這個回答可能太籠統，但事實確實如此，」東灣The Grubb Co.房地產經紀人弗里德曼（Michael Friedman）說，「我的意思是這裡沒有什麽生意訣竅。」

弗里德曼說，現在每個價位的房子都有人買，「很多買家真的想對他們的生活有所掌控，『我們是否需要給孩子們更多的空間？我是否需要一個遠程會議Zoom室，是否需要一個院子？』」弗里德曼說。「目前購房利率真的很低，但已開始爬升；這是買家的另一個動機。」

來自Compass的新數據顯示，與2020年同期相比，阿拉米達縣今年的房屋銷售價格中位數上升了22%，達到110萬元。  

弗里德曼補充認為，歸根結底就是供求關係的問題。「我可以理解為什麽疫情當頭，房屋市場仍然在蓬勃發展，」施瓦特說。Grubb Co.表示，柏克萊的房屋上市時間通常不到兩周，所以在眾多競爭的當下，要購房確實很難。

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