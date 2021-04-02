支持博徹思陣營 蓄勢待發反罷免 其中多位是華裔

支持博徹思（中）的陣營，包括多個華裔官員，都參與聯署反對罷免運動。（本報檔案照片）

支持舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin）的陣營，已經蓄勢待發，準備開始抗擊目前正在進行中的罷免運動。

多位民選官員和社區人士，其中多位是華裔，已經站台博徹思，反對罷免。其中包括州議員丁右立、市議員馬兆明，前市議員馬兆光、鄧式美，灣區捷運 （Bart）董事李正元，以及前警察委員、亞洲法律聯會的律師陳艷芬等。此外還有多位市議員和捷運董事等也參與聯署支持博徹思。

反對罷免的陣營已經形成了最新的競選委員會，將會開始募集資金。詳情可以查閱反罷免的網站：standwithchesa.com。

博徹思因為近來連串的社會治安事件引起爭議。作為改革派的他，主張「恢復性司法」（restorative justice），減少大規模監禁等。作為進步派的代表，他們認為從前「從嚴治罪」的老方法失敗。

批評聲音認為，博徹思對待罪犯寬容，導致舊金山的治安惡化。多起舊金山惡性的治安事件，造成人員死亡，嫌犯均是「累犯」獲釋，令博徹思的辦公室陷入爭議。

但是從數據上而言，舊金山多個類別的暴力犯罪 都呈下降趨勢，只有入屋盜竊、偷車等類別的事件在上升。同時社會上普遍存在印象因為現在對於亞裔的暴力犯罪頻發，但是這也並未有官方數據支持。

博徹思上任之後，舊金山從數據上而言罪案下降。但是在因為傳媒持續報導罪案以及眾多暴力視頻在社交媒體上瘋傳，因此在這樣的渲染之下，社會上對於治安不佳的觀感也持續增強。

目前罷免博徹思的運動已經在徵集簽名當中，他們需要獲得大約5萬個有效的舊金山選民簽字，才能把罷免一事放上公投。

反罷免一方認為罷免行動是由共和黨人發起，而現時應該把更多的資源投放在公共衛生健康的議題當中，並且強調舊金山的罪案下降了30%，是處在歷史低位。