我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

支持博徹思陣營 蓄勢待發反罷免 其中多位是華裔

記者李晗／舊金山報導
支持博徹思（中）的陣營，包括多個華裔官員，都參與聯署反對罷免運動。（本報檔案照片）
支持博徹思（中）的陣營，包括多個華裔官員，都參與聯署反對罷免運動。（本報檔案照片）

支持舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）的陣營，已經蓄勢待發，準備開始抗擊目前正在進行中的罷免運動。

多位民選官員和社區人士，其中多位是華裔，已經站台博徹思，反對罷免。其中包括州議員丁右立、市議員馬兆明，前市議員馬兆光、鄧式美，灣區捷運（Bart）董事李正元，以及前警察委員、亞洲法律聯會的律師陳艷芬等。此外還有多位市議員和捷運董事等也參與聯署支持博徹思。

反對罷免的陣營已經形成了最新的競選委員會，將會開始募集資金。詳情可以查閱反罷免的網站：standwithchesa.com。

博徹思因為近來連串的社會治安事件引起爭議。作為改革派的他，主張「恢復性司法」（restorative justice），減少大規模監禁等。作為進步派的代表，他們認為從前「從嚴治罪」的老方法失敗。

批評聲音認為，博徹思對待罪犯寬容，導致舊金山的治安惡化。多起舊金山惡性的治安事件，造成人員死亡，嫌犯均是「累犯」獲釋，令博徹思的辦公室陷入爭議。

但是從數據上而言，舊金山多個類別的暴力犯罪都呈下降趨勢，只有入屋盜竊、偷車等類別的事件在上升。同時社會上普遍存在印象因為現在對於亞裔的暴力犯罪頻發，但是這也並未有官方數據支持。

博徹思上任之後，舊金山從數據上而言罪案下降。但是在因為傳媒持續報導罪案以及眾多暴力視頻在社交媒體上瘋傳，因此在這樣的渲染之下，社會上對於治安不佳的觀感也持續增強。

目前罷免博徹思的運動已經在徵集簽名當中，他們需要獲得大約5萬個有效的舊金山選民簽字，才能把罷免一事放上公投。

反罷免一方認為罷免行動是由共和黨人發起，而現時應該把更多的資源投放在公共衛生健康的議題當中，並且強調舊金山的罪案下降了30%，是處在歷史低位。

舊金山 暴力犯罪 捷運

上一則

金山人語／罷免投票 一場被綁架的選舉

下一則

加州眾議員邱信福赴東華醫院 接種首劑莫德納疫苗

延伸閱讀

加州疫情趨緩 逾半選民反對罷免紐森

加州疫情趨緩 逾半選民反對罷免紐森
金山財政赤字有解 聯邦出手可望挹注6.3億

金山財政赤字有解 聯邦出手可望挹注6.3億
丁右立提案 擬讓行人亂穿馬路合法化

丁右立提案 擬讓行人亂穿馬路合法化
丁右立提案 擬將行人亂穿馬路合法化

丁右立提案 擬將行人亂穿馬路合法化
丁右立提案 擬將加州行人亂穿馬路合法化

丁右立提案 擬將加州行人亂穿馬路合法化

熱門新聞

李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18
州長紐森認為疫苗接種資格的擴大讓他看到了結束疫情的希望。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州4月1日起50歲以上可打疫苗 滿16歲4月15日能接種

2021-03-26 02:20
加州疫情失業率全美第四高，自2020年2月以來，提高3.9%至8.4%。(圖取自電視截圖)

悲情加州：疫情失業率全美第4高 就業恢復全美第4低

2021-03-30 13:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額