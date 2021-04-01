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紐森撥760萬元 助灣區弱勢社區接種

編譯組／灣區3月31日電
加州提供灣區760萬元加強弱勢地區的疫苗接種工作。（Getty Images）
加州提供灣區760萬元加強弱勢地區的疫苗接種工作。（Getty Images）

面對灣區加州公平疫苗計畫的不滿，加州州長紐森（Gavin Newsom）承諾提供資金協助灣區加強弱勢地區的疫苗接種工作。

南灣選出的加州參議員柯提斯（Dave Cortese）辦公室3月31日表示，州政府將提供灣區760萬元資金，用來在弱勢社區設立更多疫苗接種站、幫助居民透過My Turn網站註冊預約，或雇用更多宣導人員。

柯提斯在聲明中說：「這是往正確方向邁出的一步，但這只是受地理位置和社會經濟劣勢影響的人所需要的一小部分。新冠疫情強調了消弭社會經濟障礙和促進醫療平等的急迫性。」

柯提斯辦公室表示，聖他克拉拉縣、阿拉米達縣和康曲柯士達縣將各獲150萬元，舊金山和聖馬刁縣將各獲75萬元，馬連縣、納巴縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣將各獲40萬元。

加州3月初宣布推出一項新計畫，為400個加州弱勢郵遞區號地區保留四成疫苗，一旦這些地區接種疫苗的人數到達200萬人，就會放寬當地的疫情限制。加州以醫療平等指標作為挑選郵遞區號的標準，這個指標評估的項目包括收入、教育程度、醫療服務普及程度等。

然而，灣區僅有十個郵遞區號出現在計畫名單之中，聖他克拉拉縣、聖馬刁縣和馬連縣被完全排除在外。

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）當時說：「這是犯罪行為。它意味著，本縣疫情風險最高的居民能獲得的疫苗，將少於比本縣防疫工作做得差的縣的居民。」

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）對此提出辯護，他表示，加州政府努力確保各縣的疫苗優先提供給當地受疫情影響最嚴重的郵遞區號地區。

部分灣區議員3月中旬聯合致函加州政府表示，使用郵遞區號決定哪些地區可以獲得保留疫苗，顯然是一項不公平的方式，完全忽視灣區民眾的利益，要求州政府重新考慮。

在州政府承諾提供資金後，聖他克拉拉縣縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，她樂見在更多弱勢社區設立接種站，以及提供居民往返接種站的交通接送服務。

加州 疫苗 灣區

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