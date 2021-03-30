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Taelor結合環保、共享經濟 華人新創公司奪創業比賽冠軍

記者李榮／灣區報導
Taelor提供幫助男生的衣服搭配與租借服務。（鄭雅慈提供）
Taelor提供幫助男生的衣服搭配與租借服務。（鄭雅慈提供）

矽谷前臉書電商產品經理「矽谷阿雅」鄭雅慈創立的人工智慧租衣訂閱新創公司「Taelor」，今年3月才開始試營運，隨即在26日拿下芝加哥大學（The University of Chicago）校友創業比賽的美西冠軍。Taelor提供幫助男生搭配衣服以及租借的服務，與近年流行的訴求環保、永續意識、共享經濟、循環時尚、租賃訂閱等概念相結合。

「矽谷阿雅」鄭雅慈過去在臉書工作，負責電商產品，也擔任過eBay分類拍賣新興市場的產品長、麥當勞電商點餐資深總監、Target的平板電商產品長等。她是現任美國西北大學的行銷講師、矽谷頂尖加速器500 Startups創業導師、北美台灣工程師協會理事，也是去年百大排行榜商業暢銷書「追不到夢想就創一個！」的作者。

Taelor的用戶、灣區工程師Danny Ma表示，他自己單身，上班要跟同事開會，想要穿好看，「但我很懶，對時尚也沒興趣。Taelor人工智慧和設計師幫我穿搭後，自己變得好看又有自信多了！」他進一步表示，老實說「一直買衣服」也是相當麻煩的事情，「租賃的概念讓我可以穿好看且不用買、不用洗，省錢又省時。」

鄭雅慈介紹，很多消費者對於穿搭都面臨類似的情況，也展現出巨大的「循環時尚」商機。「循環時尚」包括買賣二手衣和租賃，其中買賣二手衣已有公司上市，而租賃訂閱市場才剛開始。根據麥肯錫出版的報告「The State of Fashion、Market Data Forecast」、「Thredup」報告，「循環時尚」是600億美元商機，成長高達18%，遠高於成衣產業的2.8%。

她介紹，Taelor會員每15天有四件配好穿搭的衣服，用戶穿完不用洗，寄回去換另外四件。試營運期間提供免費試用及月費半價的優惠。試用期過後，月費59元、每個月有8件衣服穿，穿搭諮詢、來回運費、乾洗費用全免。不想訂閱的人，也可以使用一次性的服務，89元、三個盒子，每個盒子四件衣服，每15天一個盒子。

「我希望能幫助更多像我這樣平凡出生的人，更有信心，成就自己的夢想。」鄭雅慈表示，「穿著好看，更會覺得自己準備好了。在職場上的升遷機會、約會成功率等都會上升。順利達到用戶想要成就的事情，才是我們的宗旨。」

她進一步認為，對成衣業來說，Taelor或許是成衣產業轉型的機會，「疫情大幅衝擊零售與品牌商，而代工廠也一路從台灣、大陸、越南，轉到緬甸。近來緬甸政局不安，業界紛紛議論下一步要去哪裡？低價競爭空間有限，轉型勢在必行。」而類似Taelor的平台，能讓零售、品牌商可以將庫存變現，又可以嘗試新商業模式、吸引不愛嘗試新品牌的男性消費者，並且接觸到對共享經濟接受度高的年輕族群。此外，代工廠也因此有機會做自己的品牌，不需要傳統百貨就有通路進入美國市場。

鄭雅慈說，這次拿下芝加哥大學校友創業比賽美西冠軍後，Taelor將在五月分與亞太、歐洲、南美、美東等團隊角逐世界冠軍及十萬美元獎金。過去的得主包括餐應用程式Grubhub，以及被Paypal收購的Braintree等。

Taelor提供幫助男生的衣服搭配與租借服務。左為鄭雅慈。（鄭雅慈提供）
Taelor提供幫助男生的衣服搭配與租借服務。左為鄭雅慈。（鄭雅慈提供）
人工智慧租衣訂閱新創公司「Taelor」由鄭雅慈（上排左二）與團隊經營。（記者李...
人工智慧租衣訂閱新創公司「Taelor」由鄭雅慈（上排左二）與團隊經營。（記者李榮／翻攝）

矽谷 電商 台灣

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