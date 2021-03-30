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加州發生海嘯機率 科學家：比過去預估要高

編譯組／灣區電
專家指出，地震可能引發海嘯，帶來大型災害。各機構單位與民眾都須準備因應措施並隨時警覺。(Getty Images)
專家指出，地震可能引發海嘯，帶來大型災害。各機構單位與民眾都須準備因應措施並隨時警覺。(Getty Images)

2011年3月11日日本發生大地震，引發致命海嘯，嚴重破壞日本海岸線及海洋。十年後的現在，科學家正記取那場天災帶來的教訓，重新評估罕見但影響巨大的海嘯帶來的風險，部分加州居民現在會在手機上收到地震預警，加州科學家努力了解地震可能造成海嘯威脅範圍，並深入地質紀錄，預測若大地震發生，美國沿海地區如何受到影響。

洪堡州大地球物理榮譽教授登格勒(Lori Dengler)表示，2011年大地震告訴我們，世界上每個板塊隱沒帶(subduction zone)都可能發生9級地震，必須做出相應計畫。上周是「加州海嘯備災周」(state tsunami preparedness week)，加州地質調查局發布了新的海嘯災害圖，擴大部分內陸危險區域。緊急應變管理人員並進行演習，測試通訊系統以確保正常運作。

然而，儘管計畫和提高危機意識獲得改善，但在應對海嘯的準備工作仍存在挑戰，尤其是海嘯可能會在大地震發生後的數分鐘內抵達。加州地質調查局資深地質工程師威爾森(Rick Wilson)表示，最初地圖是於2009年繪製，現已製作並更新的海嘯災害工具圖，對海嘯來源有更好了解，擴大部分地區的最大淹沒線(inundation line)，以合理反映最壞狀況。加州對海嘯危害地圖進行更新，透過附近及遠處海嘯發生進行模擬，來源包括阿拉斯加、智利、日本的局部海上斷層、滑坡與遠端地震。

位於太平洋西北的卡斯卡迪亞斷層（Cascadia）曾發生9級規模地震；在阿拉斯加-阿留申海溝（Alaska-Aleutian Trench）發生過9.3級大地震，是北美有史以來最強烈的一次地震。未來50年發生大地震與海嘯的可能性約為5%，可能不會發生，但像許多低概率事件一樣，一旦發生將產生巨大影響。

雖然卡斯卡迪亞斷層重大影響在加州北部，但俄勒岡州、華盛頓州都能感受到。阿拉斯加地震則將海浪能量引向更南端，淹沒許多低窪海岸線，需要撤離30-40萬人。舊金山以南的半月灣，與北加州其他地區一樣，可能會發生高達50英尺的洪水。南加州海灘例如橘郡杭亭頓海灘(Huntington Beach)，可能會發生15-20英尺的洪水。

加州緊急事務辦公室海嘯計畫協調員拉杜克(Yvette LaDuke)表示，在等待國家海嘯預警中心提供信息期間，加州會與當地官員聯絡，了解情況嚴重性及因應措施，例如是否關閉海灘與港口。橫渡太平洋的海浪需要幾個小時才能到達，但若在海岸附近發生海嘯，將沒有時間發生警告。因此若海岸長時間或強烈晃動，民眾應警覺需移居高地或內陸。

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