灣區達藍盾協議 加州府允諾5月前讓所有成人接種

灣區多個縣與加州就藍盾疫苗計畫達成協議。（電視新聞截圖）

經過數周的談判，灣區 24日終於和紐森（Gavin Newsom）政府就加州 與藍盾保險（Blue Shield）合作的新疫苗 計畫達成協議。

加州衛生廳證實，州政府24日與聖他克拉拉縣簽定新協議，允許聖他克拉拉縣繼續使用自己的接種預約系統，不必改用加州的My Turn網路系統，並可繼續供應疫苗給當地診所。州政府也提出相同的協議給灣區其他縣，包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、納巴縣、舊金山和聖馬刁縣。洛杉磯縣本周稍早已與州政府簽定了類似的協議。

藍盾與加州簽定1500萬元合約協助決定加州疫苗的分發，但灣區多縣拒絕將控制權交給藍盾。隨著24日協議的簽定，灣區疫苗接種工作多周來的不確定性也告一段落。現在，儘管灣區仍然必須和藍盾合作，但已不需要直接和藍盾簽約，加州和聯邦官員也承諾4月會提高疫苗供應量，並在5月前讓所有成人接種。

南加大製藥和衛生經濟學教授帕度拉（William Padula）稱讚勇於對州政府表達意見的縣，但他也表示，州政府推薦由第三方藍盾來負責疫苗分發，藍盾是私人企業。州政府等於對外承認自己沒有能力做好這項工作。

藍盾執行長馬克維奇（Paul Markovich）本月初表示，透過時刻對疫苗分發地點進行更嚴格的追蹤，他們可以協助改善加州疫苗分發系統。他還指出，在藍盾加入這項計畫之前，加州無法確實掌握疫苗的庫存量。

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）表示，在地方擁有疫苗分發控制權的情況下，他們可以提供疫苗給特定群體和有需要的社區。例如，聖他克拉拉縣與加德納醫療（Gardner Health Services）和其他非牟利組織合作，為東聖荷西的低收入和受疫情重創的居民施打疫苗。簽定協議後，聖他克拉拉縣可以繼續直接提供疫苗給加德納。

聖他克拉拉縣議會會長查維茲（Cindy Chavez）說：「我想，所有人想要的都一樣，那就是確保所有民眾都能接種疫苗，並朝公平的方向前進。實際接種工作和我們想像的略有不同，它需要更大的靈活性和敏捷性，才不會錯過許多我們不希望錯過的小管道。」

一些跨縣提供服務的醫療單位，如凱瑟醫院（Kaiser）、沙特醫療（Sutter）和史丹福大學則將直接與藍盾簽約。