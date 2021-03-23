勇士交易瞄準2目標 想找三分神射手

在周四交易截止日即將到來，戰績尷尬的金州勇士 正在兜售合同即將到期的前鋒胡巴（Kelly Oubre, Jr.）。勇士希望交易來三分更準、且側翼防守能力更強的球員，以減輕柯瑞 的得分壓力。目前勇士的主要目標是紐奧良鵜鶘的「球哥」鮑爾 （Lonzo Ball）和奧蘭多魔術的扣將戈登（Aaron Gordon）。

坐擁超級射手柯瑞，勇士的戰績排名西區第九，落後第八名、達拉斯獨行俠1個勝場差，剛好是衝擊季後賽的邊緣位置。勇士攻防失衡，防守百回合效率聯盟第五，但進攻排在第22名。三分出手第五，命中率14名，可謂投得多而不准。而柯瑞一人投中的三分數是聯盟第一，這意味著，其他人的命中率極其不佳。

這其中，賽季重要引援胡巴讓人較為失望。他本賽季年薪1440萬，勇士豪賭簽約後，奢侈稅增加了6800萬，總奢侈稅總額為1.34億。胡巴場均14.9分5.8個籃板1.3個助攻，三分命中率僅30.2%，相比上賽季場均得分和命中率都有下降。從場上表現看，他是個亂戰終結高手，但並不擅長投射，更不用提助攻帶動隊友。夏季新合同胡巴的預計要價是年薪2000萬，考慮到他的表現沒有達到預期，勇士奢侈稅本就爆棚，絕無可能留下他，還不如在交易截止日前交易，換取其他物美價廉的球員。

鵜鶘的鮑爾，場均14.2分5.6次助攻，同時三分球命中率為生涯最高的38.5%。鮑爾防守不錯，三分又准，還能送出長傳，在球場上是個可靠的側翼防守者，能填補胡巴交易後的空缺。

不過，鵜鶘的要價是一名年輕球員和一個首輪選秀權。勇士可以拉入第三方交易，換走胡巴。或者，勇士交易一個受重重保護的2023年首輪簽，有希望拿到鮑爾。

勇士的另一個目標是魔術的戈登。戈登場均14.7分6.8籃板4.2次助攻，三分命中率為生涯最高的40.2%。他不僅三分投得准，還能扣籃。也符合勇士的攻防需求。戈登已經正式提出申請，希望加入大球市、能打季後賽的球隊。魔術的要價是年輕球員和首輪選秀權。