我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

勇士交易瞄準2目標 想找三分神射手

記者劉先進／舊金山報導

在周四交易截止日即將到來，戰績尷尬的金州勇士正在兜售合同即將到期的前鋒胡巴（Kelly Oubre, Jr.）。勇士希望交易來三分更準、且側翼防守能力更強的球員，以減輕柯瑞的得分壓力。目前勇士的主要目標是紐奧良鵜鶘的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）和奧蘭多魔術的扣將戈登（Aaron Gordon）。

坐擁超級射手柯瑞，勇士的戰績排名西區第九，落後第八名、達拉斯獨行俠1個勝場差，剛好是衝擊季後賽的邊緣位置。勇士攻防失衡，防守百回合效率聯盟第五，但進攻排在第22名。三分出手第五，命中率14名，可謂投得多而不准。而柯瑞一人投中的三分數是聯盟第一，這意味著，其他人的命中率極其不佳。

這其中，賽季重要引援胡巴讓人較為失望。他本賽季年薪1440萬，勇士豪賭簽約後，奢侈稅增加了6800萬，總奢侈稅總額為1.34億。胡巴場均14.9分5.8個籃板1.3個助攻，三分命中率僅30.2%，相比上賽季場均得分和命中率都有下降。從場上表現看，他是個亂戰終結高手，但並不擅長投射，更不用提助攻帶動隊友。夏季新合同胡巴的預計要價是年薪2000萬，考慮到他的表現沒有達到預期，勇士奢侈稅本就爆棚，絕無可能留下他，還不如在交易截止日前交易，換取其他物美價廉的球員。

鵜鶘的鮑爾，場均14.2分5.6次助攻，同時三分球命中率為生涯最高的38.5%。鮑爾防守不錯，三分又准，還能送出長傳，在球場上是個可靠的側翼防守者，能填補胡巴交易後的空缺。

不過，鵜鶘的要價是一名年輕球員和一個首輪選秀權。勇士可以拉入第三方交易，換走胡巴。或者，勇士交易一個受重重保護的2023年首輪簽，有希望拿到鮑爾。

勇士的另一個目標是魔術的戈登。戈登場均14.7分6.8籃板4.2次助攻，三分命中率為生涯最高的40.2%。他不僅三分投得准，還能扣籃。也符合勇士的攻防需求。戈登已經正式提出申請，希望加入大球市、能打季後賽的球隊。魔術的要價是年輕球員和首輪選秀權。

勇士 鮑爾 柯瑞

上一則

多位州議員擬修法 「配偶強暴」就是強暴罪

下一則

緩解遊民危機 屋崙市議員促擴大加建屋

延伸閱讀

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎
Fed主席鮑爾淡化通膨威脅 將成「反向的伏克爾」

Fed主席鮑爾淡化通膨威脅 將成「反向的伏克爾」
NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做

NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做
NBA／鮑爾投籃姿勢雖怪 三分球量多質精

NBA／鮑爾投籃姿勢雖怪 三分球量多質精
勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元
勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋