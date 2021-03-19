李天明、羅達倫：聖荷西新警長不適任
代表南灣的州眾議員李天明(Alex Lee)以及羅達倫(Evan Low)，17日就馬塔（Anthony Mata）就任聖荷西的新一任警長的任命發表了聯合聲明，認為馬塔不適合擔任警長的職務。
他們表示，馬塔在聖荷西警察局工作了25年，目前擔任副局長， 但瑪塔在先前一起致命的警察槍擊事件中的行為，以及其對伊斯蘭的仇視，還有對於跨性別者的仇視，都表明了馬塔不適合領導加州第三大、全國第十大的聖荷西警局。
他們在聲明中表示，早在1999年時，馬塔就是開槍射殺手無寸鐵的48歲男子米切爾（Odest Mitchell）的兩名警察之一。馬塔在徒步追趕中開了十槍，擊中米切爾四次。警察聲稱看到米切爾的手上有一個閃閃發光的東西，但在隨後地方檢察官辦公室的調查發現，米切爾手上拿著的只是一副太陽鏡。李天明與羅達倫在聲明中表示，這種殺害手無寸鐵的人，不可接受，而且忽視了大家對警察工作的反思。
另外，2018年時，在一場警察簡報會上的仇視伊斯蘭言論，馬塔並沒有大聲疾呼表示反對。同樣在本周，在警察局工作了近30年的跨性別人士（Julie Callahan）告訴ABC7，馬塔拒絕支持她改換性別。李天明與羅達倫在聲明中表示，儘管近年來聖荷西警局已經採取措施，修復與LGBTQ+社區的關係，但馬塔的任命案實在令人不安。
同樣在去年夏天，聖荷西警局對「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的抗議者過度使用武力。在本月11日，在去年示威中遭受到聖荷西警方武力鎮壓的民眾，已經提交集體訴訟，狀告聖荷西市府。訴訟團體表示，聖荷西的示威者在去年5月下旬進行關於佛洛伊德（George Floyd）案的示威時，遭受了聖荷西市警方的殘酷且有種族針對性的對待。
李天明與羅達倫呼籲，應該立即取消馬塔擔任聖荷西市警察局局長的任命。
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