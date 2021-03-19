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李天明、羅達倫：聖荷西新警長不適任

記者陳程威／聖荷西報導
李天明與羅達倫呼籲應該立即取消馬塔擔任聖荷西市警察局局長的資格。（取自李天明官網）
李天明與羅達倫呼籲應該立即取消馬塔擔任聖荷西市警察局局長的資格。（取自李天明官網）

代表南灣的州眾議員李天明(Alex Lee)以及羅達倫(Evan Low)，17日就馬塔（Anthony Mata）就任聖荷西的新一任警長的任命發表了聯合聲明，認為馬塔不適合擔任警長的職務。

他們表示，馬塔在聖荷西警察局工作了25年，目前擔任副局長， 但瑪塔在先前一起致命的警察槍擊事件中的行為，以及其對伊斯蘭的仇視，還有對於跨性別者的仇視，都表明了馬塔不適合領導加州第三大、全國第十大的聖荷西警局。

他們在聲明中表示，早在1999年時，馬塔就是開槍射殺手無寸鐵的48歲男子米切爾（Odest Mitchell）的兩名警察之一。馬塔在徒步追趕中開了十槍，擊中米切爾四次。警察聲稱看到米切爾的手上有一個閃閃發光的東西，但在隨後地方檢察官辦公室的調查發現，米切爾手上拿著的只是一副太陽鏡。李天明與羅達倫在聲明中表示，這種殺害手無寸鐵的人，不可接受，而且忽視了大家對警察工作的反思。

另外，2018年時，在一場警察簡報會上的仇視伊斯蘭言論，馬塔並沒有大聲疾呼表示反對。同樣在本周，在警察局工作了近30年的跨性別人士（Julie Callahan）告訴ABC7，馬塔拒絕支持她改換性別。李天明與羅達倫在聲明中表示，儘管近年來聖荷西警局已經採取措施，修復與LGBTQ+社區的關係，但馬塔的任命案實在令人不安。

同樣在去年夏天，聖荷西警局對「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的抗議者過度使用武力。在本月11日，在去年示威中遭受到聖荷西警方武力鎮壓的民眾，已經提交集體訴訟，狀告聖荷西市府。訴訟團體表示，聖荷西的示威者在去年5月下旬進行關於佛洛伊德（George Floyd）案的示威時，遭受了聖荷西市警方的殘酷且有種族針對性的對待。

李天明與羅達倫呼籲，應該立即取消馬塔擔任聖荷西市警察局局長的任命。

聖荷西 警察 黑人的命也是命

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