服務警界25年 馬塔獲選聖荷西警察局長

聖荷西警察局副局長馬塔（Anthony Mata）被選為該市下一任警察局長。（聖荷西警局提供）

據官方透露，聖荷西警察 局副局長、25年的警界老兵馬塔（Anthony Mata）被選為該市下一任警察局長。

市執行長賽克斯（Dave Sykes）16日正式向市議會提交了他的首席人選。市議會在長達數小時的閉門會議後批準了這一人選。

馬塔是芝加哥人，1996年加入聖荷西警察局，並在聖荷西州立大學獲得公共管理碩士學位。作為副局長，他曾經指揮過巡邏行動，最近負責監管單位以及犯罪數據和情報工作。

據消息人士和參加閉門候選人面試小組的人說，馬塔在社區面試官中的評價很好，與剩下的唯一一位外部入圍者、已退休 的比茲堡助理局長沙羅托（Larry Scirotto）並列。馬塔是西語裔，會說兩種語言，也得到了該市一些著名的少數族裔社區團體的支持。

該選擇是在經過一個漫長的搜索過程後進行，並經歷多次申請延期。

馬塔將步入最高職位，正值部門內部紛爭激烈。該部門在支持馬塔和另外兩名被任命為最終候選人的部門領導--代理局長廷道爾（David Tindall）和副局長蘭多（Heather Randol）方面出現了裂痕。

當馬塔作為候選人的勢頭越來越大時，警局內部流傳著關於馬塔在1999年射殺手無寸鐵的米切爾（Odest Mitchell）的消息。後者是一名48歲的持槍搶劫嫌疑人，在高速公路匝道上逃離警察時被槍殺，而被認為可能是槍支的只是一副太陽鏡。

馬塔在該部門的批評者還調出2018年一名官員提起的訴訟，指控他屬下的簡報發表了伊斯蘭恐懼症的評論。

然後15日，在宣布馬塔的選擇的前一天，有一退休變性人警察指責馬塔對性少數群體的支持乏力，二十年前曾拒絕支持她的轉性別。

然而，要求警察改革和重塑公共安全承諾的社區領導人認為，馬塔是更容易接受這些呼籲的渠道，他們也可能將內部對他的反對意見視為他不會嚴格遵守警察慣例的證據。

但現在他們必須對馬塔歷史上不太有利的過去做一些協調，突出表現在米切爾槍擊案、伊斯蘭恐懼症訴訟和關於他對性少數群體有失支持的指控。