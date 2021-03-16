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1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

舊金山灣區各縣衛生官員：市面3種新冠疫苗皆安全

記者黃少華／舊金山報導
65歲及以上的長者正在廣泛接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）
65歲及以上的長者正在廣泛接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）

舊金山灣區九個縣以及聖他克魯茲縣的衛生官員於3月15日發表聯合聲明，稱美國市面上現有的三種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗都是安全和高效的疫苗，鼓勵公眾接種。

衛生官員在聲明中說，莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson）這三種疫苗，在預防感染COVID-19引發的死亡方面都100%有效。越來越多的證據還表明，接種疫苗的人不太可能向未接種疫苗的人傳播COVID-19。因此，他們完全支持這三種疫苗。

衛生官員表示：「隨著COVID-19在社區中的傳播，我們的集體醫療建議是——最好的疫苗就是是你能最快獲得的疫苗。不同的疫苗有不同的儲存要求。而且由於現時疫苗供應有限，同一品牌的疫苗可能無法在每個疫苗接種點始終如一地提供。」

他們認為，很難相互比較三種疫苗。不過，三種疫苗在社區傳播率不同的地區、在不同時間對不同人群都進行了測試。在一些有COVID-19變異的區域和其他沒有變異的區域也進行測試。

他們說：「可以肯定的是，這三種疫苗所提供的保護水準，與我們為其他嚴重傳染病所用的一些最好的疫苗相當。而我們通常會為人們接種疫苗。」

衛生官員鼓勵任何對疫苗有疑問的人，與自己的醫療健保提供商聯系，或訪問州府的網站https://covid19.ca.gov/vaccines/#How-vaccines-work。

疫苗 美國 莫德納

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