「減少課堂距離」家長團體 要求全面重開面授課程

不少家長帶同孩子參加遊行集會。（記者黃少華／攝影）

名為「減少課堂距離」（Decreasing the Distance）的家長團體日昨在舊金山 市中心發起遊行 集會，要求舊金山教委會和聯合校區立即全面重開課堂面授，並且是周一至周五的全日制課堂面授。

大多數的參加者都是家長和孩子。他們身穿黃色上衣，在阿拉莫廣場（Alamo Square）集合，然後遊行至市政中心（Civic Center）廣場集會。

出席集會的官員主要包括：加州參議員威善高（Scott Wiener）、加州眾議員邱信福（David Chiu）、舊金山市長布里德（London Breed）、市議員盧凱莉（Hillary Ronen）、安世輝（Ahsha Safai）、孟達文（Rafael Mandelman）、舊金山娛樂委員王思惠（Cyn Wang）。

舊金山聯合校區曾於3月8日公布了2A階段的舊金山公立學校重開計畫最新細節。從4月12日開始，一些低年級將每周返回課堂接受四天全日制教學以及一天非全日制教學。如果一所學校的返校人數超過每個重點小組22人的課堂容量上限，一些學生將每周返校接受兩天的全日制教學，並花三天時間進行遠程學習。

另外，舊金山聯合校區學監馬菲斯（Vincent Matthews）還提出了從學前班到小學五年級的學生，以及特殊教育 和易受傷害的學生在4月12日、19日、26日分批返校的計畫。初中和高中的絕大部分學生都難以在6月2日的本學年截止日前返回校園接受課堂面授。

舊金山聯合校區的計畫遭到不少家長的反對，因為舊金山公立學校的大約5萬2000名學生當中，只有不到一半能在4月份返校上課。其他大部分學生仍然只能維持長達一年的遠程學習。

華裔家長Michelle Chan說，由於孩子長時間在家進行遠程學習，家長必須在家陪同，難以外出工作，對家庭經濟狀況產生很大影響。

不少家長認為，舊金山的新型冠狀病毒（COVID-19）病例數實際上處於疾控中心（CDC）的黃色層級，這意味著從幼兒園至高中的所有學生都應該可以返回課堂參與面授。此外，州府和舊金山市府已優先為舊金山聯合校區的教師和工作人員接種新冠疫苗，希望他們能很快重返校園。然而，教委會還沒有公布一項全面回歸課堂面授的計畫，也沒有公布現時的混合教育計畫將如何轉向五天的全日制課堂面授。

此外，由於重開校園的時間在4月1日之後，以至於舊金山聯合校區將錯過20億元的州府獎勵撥款作為急需的教育資金。這些資金正是舊金山聯合校區領導層多年來一直聲稱想要的撥款。