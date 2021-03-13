機床肇禍 特斯拉佛利蒙工廠起火

特斯拉工廠起火現場。（佛利蒙消防局社交媒體）

特斯拉 (Tesla)位於佛利蒙的工廠於日昨下午發生火災，火勢已得到控制，目前還沒有人員傷亡的報告。

佛利蒙消防局(Fremont Fire Department)發言人諾爾斯(Aisha Knowles)表示，火災11日發生在特斯拉正在進行施工的工廠物業。她指出，火勢源於一台汽車 製造沖壓機床，而火災是由於液壓油與熔融鋁接觸引起的。兩輛佛利蒙消防局的車輛和一輛卡車留在火災現場監測情況。

雖然沖壓壓力機只是特斯拉工廠運營的一小部分，但任何一部分機器不能使用，都會造成特斯拉電動產能的困境。

早在上月的月底，同樣是位於佛利蒙的特斯拉工廠就因為供應鏈的問題傳出停產，直到3月7日為止。據彭博社報導，2月的特斯拉工廠停產，是由於港口塞爆加上嚴重風雪影響陸路交通運輸，使得特斯拉部分供應鏈一時斷鏈。

特斯拉位於佛利蒙的工廠是生產Model 3轎車、Model Y SUV以及高端Model S和Model X電動汽車。此外，特斯拉還正在德州奧斯丁建設新的生產基地。

早先，許多分析師預估僅在美國 市場方面，Model Y今年銷售量可到16萬輛，較去年6.5萬輛大增146.2%。特斯拉在1月時曾表示，正在努力減輕全球半導體短缺對營運的影響，並預期今年全球交車量將增加50%以上。這起事故可能會影響生產，但目前還不清楚影響程度。