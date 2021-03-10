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羅達倫提案童裝、玩具禁分男女童 以中性字詞代替

記者李榮／聖荷西報導
羅達倫認為，大型零售商在在販售男女童服裝與玩具時，不應再以「男童（boys）」、「女童（girls）」作為區分，而應直接以「兒童」作為統稱。（取自網站）
羅達倫認為，大型零售商在在販售男女童服裝與玩具時，不應再以「男童（boys）」、「女童（girls）」作為區分，而應直接以「兒童」作為統稱。（取自網站）

加州眾議員羅達倫（Evan Low）推出AB 1084法案，要求500人以上的大型零售商店，在販售男女童服裝與玩具時，不再以「男童（boys）」、「女童（girls）」作為區分，而是直接以「兒童部門」（例如，kid’s section）作為統稱。羅達倫認為，兒童一詞比較中性，不必再畫分為男童部與女童部。

依照該提案，在加州營業、超過500名以上員工的零售店家，在販賣服裝以及玩具的時候，不要再以男童與女童部門來區分，而是直接歸為兒童部門。包括Target等商店，都可能是法案約束的對象。

如果AB 1084法案獲得通過，沒有依照規定的商家，可能會面臨最高1000美元的罰款。

另外，提案中也提到，在加州開業的這些大型零售業，如果有網路購物的網站，也應該以兒童部門分區，例如「kids」、「unisex」，或者 「gender neutral」。

事實上，零售業者近年來已經逐漸增加中性的服裝與產品，以符合Z世代的購買習慣與喜好。根據皮尤研究（Pew Research），35%的1996年以後出生的人，認識有人是「非兩元性別」者（Non-binary gender、性別酷兒、X性別，也就是不完全是男性或女性的性別認同）。也因此，新一世代更喜歡中性的代詞。

加州 零售業 眾議員

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