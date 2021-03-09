鄭麗君與台僑有約 線上聊台灣文化

前文化部長鄭麗君將透過視訊，與僑胞分享「讓世界愛上台灣：從文化扎根到文化傳播」。（報系檔案照片）

民進黨矽谷 支黨部與北加州台灣 同鄉聯合會宣布，將於3月21日（周日）舉辦「台僑有約」直播，這次的焦點將是「台灣文化」，邀請台灣前文化部長鄭麗君擔任主講嘉賓；鄭麗君屆時會藉由網路視訊直播的方式，與關心台灣的台僑一起分享「讓世界愛上台灣：從文化扎根到文化傳播」，當日講座中還有20分鐘的問答時間，鄉親可以事先提交問題給鄭麗君。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦指出，因為新冠狀病毒（COVID-19）疫情持續影響大家的日常生活，舊金山灣區減少了許多戶外活動的機會。民主進步黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會，為了持續加強與台僑界的交流互動與意見交換，自從去年9月開始以網路直播的方式連結鄉親，題目從台灣的新冠狀病毒防疫與成果，到台美關係的深化，再到台僑如何壯大台灣等；這場直播則是談台灣文化的扎根與傳播，由擔任過文化部長的鄭麗君親自介紹。

「我們從防疫、外交、談到海外台僑，這次選擇有關台灣文化為主題，一場一場的直播都是我們精心策畫，目的是為了服務更多北美的台僑。」張正邦指出，鄭麗君藉由網路視訊直播的方式，與熱愛台灣的台僑講座，希望從文化的角度出發，能夠深化大家對於台灣在文化傳播努力上的認識。

直播時間：3月21日（周日）下午5時30分至6時30分，將透過YouTube、臉書、Twitch、Periscope等平台共同直播。臉書直播連結：https://www.facebook.com/rockthespotevent。鄉親若有問題要向鄭麗君提問，可在3月15日以前將問題電郵到：[email protected]。