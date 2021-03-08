僑委會華語文研習班 開放報名

僑務委員會海外青年華語文研習班將以視訊舉行。（僑委會提供）

中華民國僑務委員會為增進海外青年華語文聽、說、讀、寫、中文電腦輸入應用能力及認識傳統中華文化與台灣 多元文化，舉辦海外青年華語文研習班，「2021年僑務委員會海外青年華語文研習班」以視訊舉行。凡年滿12足歲至未滿24歲（以護照所載出生日期為憑，年齡計算至報名參加該期活動開班日），具僑居國護照或僑居身分加簽，有高度學習華語文意願之青年，均可報名參加。

僑教中心介紹，僑務委員會海外青年華語文研習班各梯次自即日起開始受理報名，至開班前2周或當期人數額滿截止。有意報名者可上網僑委會華語文研習班，或者至金山灣區 華僑文教服務中心公告事項，點選查看詳細資料。

課程內容包括：語文教學、中文電腦輸入教學與網路應用課程、文化采風及台灣探索（書法、紙藝、臉譜及文化導覽，搭配台灣實境導覽）、來台升學講座等，並且將邀請產學攜手合作專班，或海外青年技術訓練班學校及在學僑生，於線上向學員分享來台就學經驗。

報名請填具報名表，並檢附照片1張、美國 護照基本資料頁影本及個人資料蒐集、處理及利用告知事項等相關表件，於報名截止日期前寄至金山灣區華僑文教服務中心，地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035。洽詢資訊：林怡嫻（Yolanda Lin），電話(408) 747-0394分機117，Email：[email protected]。