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金山強制超市、藥房為員工加薪 料將面臨訴訟

記者李晗 / 舊金山報導
加州食品供應商協會（簡稱CGA）反對「風險津貼」立法。圖為協會華裔總裁Ron Fong。（取自CGA網站）
加州食品供應商協會（簡稱CGA）反對「風險津貼」立法。圖為協會華裔總裁Ron Fong。（取自CGA網站）

加州多地都通過的「風險津貼」（hazard pay）法案，預計將在舊金山獲得通過。法案將強制超市、藥房為前線員工每小時加薪5元，直到全市的緊急狀態結束。

目前法案備受爭議，有食品供應商協會也在多個城市起訴了相關的「風險津貼」立法。舊金山的立法，料將面臨訴訟。

已經發起多個訴訟的加州食品供應商協會（California Grocers Association）的華裔總裁Ron Fong表示，如果舊金山的立法生效，將會考慮進一步的法律行動。他指出，這樣的強制加薪的立法，將會帶來意想不到的後果，包括將加薪的壓力轉嫁給消費者，導致食品價格上漲，以及導致員工的工時減少。

加州食品供應商協會已經有超過100年的歷史，是加州食品蔬果供應商的專業協會，代表著全加州超過300個食品供應商，6000多家的商店，以及150多個供應鏈公司。協會是非盈利機構。然而，食品工人工會（United Food and Commercial Workers Local 648）則支持法案。

所謂的風險津貼，就是超市、藥房等前線員工，以及清潔、安保人員，讓他們每小時的時薪增加四至五元。舊金山法案和其他地區的法案一樣，僅僅只是對於大型的連鎖超市、藥房實施，具體的實施對象是全球雇員超過500人、在舊金山雇員超過20人的公司。像是一些本地的小型蔬果店、藥店，則無需遵循這個條例。

舊金山法案目前仍然還在審理階段，但是本周四時已經通過初審。同時，法案的發起人，市議會議長華頌善（Shamann Walton）將會以「緊急立法」的方式表決此案，即一讀通過即可，無需二讀。現在法案已經有七位議員聯署，加上已經表態支持法案的議員，構成絕大多數，因此法案將毫無懸念獲得通過。

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