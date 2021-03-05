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84歲泰裔長者命案 金山各族裔社區集會聲援

記者黃少華／舊金山報導
各族裔社區代表數十人要求給予亞裔仇恨犯罪受害者司法正義。（記者黃少華／攝影）
各族裔社區代表數十人要求給予亞裔仇恨犯罪受害者司法正義。（記者黃少華／攝影）

包括亞裔、白人、西裔、非裔在內的各族裔社區組織數十人於3月4日在舊金山Bryant街850號法庭外，舉行名為「團結一致」（Unity）的集會，聲援1月28日在Anza Vista社區自家車庫門外遭一名非裔猛衝倒地身亡的84歲泰國裔長者拉塔納帕克迪（Vicha Ratanapakdee）及其家人。

針對本案19歲非裔嫌犯沃特森（Antoine Watson）與女性同夥Maylasia Goo的一次庭審於當天舉行，集會人士要求法官和檢控官給予受害人司法正義。

不過，「紐約時報」2月底題為「泰國裔長者遇襲慘死後美國亞裔的團結抗爭」的報導中提到，舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）說拉塔納帕克迪之死讓人震驚，但沒有證據表明嫌犯沃特森的行為出於種族仇恨。這篇報導顯示，博徹思稱沃特森案發時在「發脾氣」。博徹思的表態，引起拉塔納帕克迪家人和亞裔社區的強烈不滿。

雖然博徹思通過推特（Twitter）進行澄清，並強調控告了沃特森謀殺罪，但無助於壓制以亞裔為代表各族裔社區的怒火。

主持本次集會的「聯合維和團」創辦人雷千紅（Leanna Louie）表示，各族裔社區代表的主要訴求就是請各位民選官員尤其是地方檢察長向社區履行職責，不要包庇犯罪行為，確保庭審公正。她說，不僅是本案，集會人士還要求所有仇恨犯罪案件的受害者都能獲得司法正義。更重要的是，這樣的訴求來自於不同族裔社區的聯合聲音。

曾擔任助理檢察官多年的湯曉慧（Nancy Tung）指出，作為一名舊金山居民，她看到仇恨犯罪在舊金山已經是屢見不鮮的事，尤其是針對亞裔的仇恨暴力犯罪。各社區應盡力聯合起來，共同應對和制止，尤其在本案中敦促法官和檢察官表現公正。她說，亞裔在舊金山居民的人口比率佔35%，是時候發出一致的聲音保障自身安全，因為「一切都受夠了」。

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