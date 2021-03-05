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少年擁槍自衛？金山亞裔警委言論惹議

記者李晗／舊金山報導
舊金山警察委員濱崎發表涉及青少年擁槍自衛的言論，引起爭議。（取自警察委員會網站）
舊金山警察委員濱崎發表涉及青少年擁槍自衛的言論，引起爭議。（取自警察委員會網站）

舊金山一名亞裔的警察委員，因為在社交媒體上發表涉及青少年擁槍自衛的言論，惹起爭議。多位市議員也要求他下台。

警察委員會是舊金山市府內重要的委員會，主導警察局的多項執法政策。現任委員沒有華裔，只有一名日本裔的濱崎（John Hamasaki）。華裔的警委候選人余健全（Larry Yee）的任命將會在下周二在市議會中表決。

濱崎的爭議言論源自於他在推特上的推文。當時一名紐約的警察委員發表照片，並說警方截獲了未成年持有的武器。濱崎轉推時諷刺紐約的警委「耀武揚威」展示獲得的青少年的武器。他也指出一個「令人不安的事實」（uncomfortable truth），就是許多青少年被殺，就是因為他們處在一個「錯的」社區裡，同時也因為他們無法保護自己。言下之意指的就是有的青少年應該要有槍保護自己。

言論一出立刻引起爭議。市議員司嘉怡（Catherine Stefani）、梅義加（Myrna Melgar）、安世輝（Ahsha Safai）分別在推特上發表推文反對濱崎的言論，同時也指出濱崎應該要下台。司嘉怡表示，濱崎的言論發出了極其錯誤的信息，表示槍擊在近年來持續上升，讓許多少年被殺。安世輝也直言要求濱崎辭職。

梅義加也說，自己一直在反對街頭槍擊暴力的前線工作，反對濱崎有關少年擁槍自衛的說法。「槍枝可以保護青少年安全的說法是屁話（crap），」梅義加表示。

濱崎回應表示，不會辭職，同時會和市議員溝通討論。他在推特上繼續舉例表示，自己親身參與過許多青少年的凶殺案件，表示自己並非是鼓勵青少年擁槍自衛，但是各個社區的情況非常複雜。

警察 推特 紐約

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