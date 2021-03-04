灣區捷運延長線工程經費 遭聯邦紓困案刪除

灣區捷運延長線工程資金遭聯邦紓困案刪除。(取自臉書)

南灣捷運 延伸工程經費遭聯邦紓困 案刪除。聖荷西 市長李卡多(Sam Liccardo)3日在新聞稿中表示，原計畫可將經費用於完成灣區「環狀路線」(ring of rail)。目前，捷運連接東灣社區、舊金山、半島與舊金山國際機場。通勤環狀路線於過去十年也擴展至Warm Springs/南佛利蒙、密爾比達與倍率耶沙/北聖荷西車站。若通過聯邦紓困提案，資金本將用於協助擴展環狀路線至聖荷西。

李卡多表示，雖然延長路線工程資金遭到聯邦紓困案刪除，令人失望，但仍感謝國會代表團對BART第二階段項目的支持，其最終將連接BART交通至美國第十大城市聖荷西，以及灣區其他兩大主要城市：屋崙及舊金山的周圍環狀交通路線。

眾議院議長波洛西辦公室發言人漢米爾(Drew Hammill)3日指出，參議院議員裁定，捷運延伸至聖荷西市中心的工程，因為屬於試點計畫的一部分，不符合法案內容的要求。該提案先前已獲眾議院通過、可獲1億4100萬元經費，但最後遭參議院否決。參議院通常會尊重參議員裁決。此外，參議院也移除原本法案草擬提案150萬經費、用以連接加拿大與美國紐約上州橋梁工程維護與營運。

事實上，這些工程計畫的經費提案，僅占紓困案總資金的一小部分，但卻成為共和黨反對焦點，認為這些計畫過於誇大且沒有重點。漢米爾認為，兩項眾議院通過撥款交通計畫提案被共和黨否決，並不清楚共和黨如何判定紓困計畫播款要求。但可以確定的是，以上兩項交通工程已獲得公眾廣大支持。

在波洛西辦公室確認捷運工程計畫經費被刪除之前，加州聖他克拉拉谷交通局原本期望，1億4100萬元經費可用於確保工程按計畫進行。工程訂於2022年開始，當地與州資源將佔整個延伸工程的四分之三經費，在全國類似工程計畫經費比例最高。

聖他克拉拉谷交通局發言人阿拉尼茲（Bernice Alaniz）表示，對於交通高度壅塞道路，捷運工程延伸至關重要，還連接矽谷兩所大學：聖荷西州大與聖他克拉拉大學。有些輿論批評認為，工程是為了高科技產業巨頭，但其實更提供仰賴大眾運輸系統的勞工與大多數大學生就學。