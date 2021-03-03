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經文處長時隔三年半 再踏足中華總會館任總董監交人

記者黃少華／舊金山報導
賴銘琪（左）以處長身分，並代表中華民國僑務委員會委員長向新任總董司徒仲山頒發賀狀。（記者黃少華／攝影）
賴銘琪（左）以處長身分，並代表中華民國僑務委員會委員長向新任總董司徒仲山頒發賀狀。（記者黃少華／攝影）

舊金山台北經文處處長賴銘琪3月2日出席駐美中華總會館新任總董就職典禮，並擔任監交人。這是駐舊金山台北經文處處長時隔三年半之後再次踏足駐美中華總會館。

賴銘琪表示，他了解由於中國大陸移民增多，而使得七大會館當中支持中華民國的力量在減少，也看到傳統僑社發生的變化，感受很深。他說，這是他擔任處長之後首次到訪駐美中華總會館，很不容易。

賴銘琪強調跟僑社要多溝通，表達中華民國（台灣）與美國共持的自由民主價值觀，希望日後有更多僑團認同和支持中華民國（台灣）。他說，全球以華人為主的社會當中，只有中華民國（台灣）是一個高度實現自由民主的地方。

2017年8月11日，馬鍾麟曾陪同時任中華民國僑務委員會委員長吳新興到訪駐美中華總會館。這是駐舊金山台北經文處時任處長至上一次踏足駐美中華總會館。當年7月2日，馬鍾麟曾到訪駐美中華總會館，擔任合和總會館時任主席余武良輪值總董的監交人，這是駐舊金山台北經文處處長至上一次擔任總董就職的監交人。

駐美中華總會館下屬七大會館當中的寧陽、岡州、陽和、三邑、人和五大會館均懸掛代表中華人民共和國的五星紅旗。肇慶總會館前任主席方錫林於2019年3月2日沒有邀請海峽兩岸駐舊金山的最高官方代表作為監交人。合和總會館主席鄧海波則於2019年7月2日邀請中華人民共和國駐舊金山總領事王東華作為就職總董的監交人。

上述因素導致了駐舊金山台北經文處處長長期無緣踏足駐美中華總會館。

舊金山 台灣 華人

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