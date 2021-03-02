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加州參議員柯提斯：學校應盡速重開

記者李榮／灣區報導
柯提斯認為，在確保安全的原則之下，學校應該儘速重開。（取自柯提斯臉書）
柯提斯認為，在確保安全的原則之下，學校應該儘速重開。（取自柯提斯臉書）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗逐漸上路，教育人員也開始可以施打疫苗。加州參議員柯提斯（Dave Cortese）3月1日發表聲明指出，遠距學習對於學生的心理健康，以及學業成績造成了重大影響；雖然重開學校並非易事，但顯然應該讓學生盡快回到教室（we need to get students back into their classrooms as quickly as possible）。

柯提斯指出，SB/AB 86法案經修訂後，將為重新開設加州的學校提供資金，並協助恢復學生的學習。他認為，遠距學習對學生的心理健康，以及學生的學業都造成了嚴重影響。在新冠肺炎大流行期間，學生、家庭、教師和學校教職員工，都面對高度的壓力和焦慮。

他表示，雖然重開學校有很多挑戰，「但顯然我們必須讓學生儘快回到教室，當然不能損害學生的安全與教師和管理人員的安全。」

柯提斯指出，沒有面對面學習的情況下，一些學生承受的學習損失（learning loss），期待新的法案與計畫能夠有所幫助和補償，同時也要確保教育工作者、學生和家庭盡可能得到保護。學習損失，以及對身心健康的影響，都必須納入今後繼續支援所有兒童總體健康和福祉的下一步計畫。

加州 疫苗 教育

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