加州參議員柯提斯：學校應盡速重開

柯提斯認為,在確保安全的原則之下,學校應該儘速重開。(取自柯提斯臉書)

新冠肺炎(COVID-19)疫苗 逐漸上路,教育 人員也開始可以施打疫苗。加州 參議員柯提斯(Dave Cortese)3月1日發表聲明指出,遠距學習對於學生的心理健康,以及學業成績造成了重大影響;雖然重開學校並非易事,但顯然應該讓學生盡快回到教室(we need to get students back into their classrooms as quickly as possible)。

柯提斯指出,SB/AB 86法案經修訂後,將為重新開設加州的學校提供資金,並協助恢復學生的學習。他認為,遠距學習對學生的心理健康,以及學生的學業都造成了嚴重影響。在新冠肺炎大流行期間,學生、家庭、教師和學校教職員工,都面對高度的壓力和焦慮。

他表示,雖然重開學校有很多挑戰,「但顯然我們必須讓學生儘快回到教室,當然不能損害學生的安全與教師和管理人員的安全。」

柯提斯指出,沒有面對面學習的情況下,一些學生承受的學習損失(learning loss),期待新的法案與計畫能夠有所幫助和補償,同時也要確保教育工作者、學生和家庭盡可能得到保護。學習損失,以及對身心健康的影響,都必須納入今後繼續支援所有兒童總體健康和福祉的下一步計畫。