台灣海外攬才 經文處首次線上校園徵才

經濟部的Contact Taiwan網站，希望媒合人才，也驅動台灣新經濟模式。（記者李榮／翻攝）

為協助台灣 企業延攬海外優秀人才，進而將新技術、新資金及新的機會帶進台灣，經濟部過去都透過海外攬才團，協助招攬人才。今年因疫情關係無法實體在海外攬才，駐舊金山 辦事處經濟組日昨參加舊金山大學(University of San Francisco, USF)線上校園徵才活動，希望讓北加州優秀學子認識台灣，並與台灣有進一步連結，也是首次舊金山辦事處參加的校園線上徵才活動。

經文處表示，因應國內企業營運及攬才需求，經濟部以往均籌組「海外攬才團」至包括矽谷在內的歐美重要城市辦理企業與人才一對一洽談會，以及人才座談會，協助參團廠商延攬優秀人才。今年因受疫情影響，駐舊金山辦事處經濟組首度參加校園線上徵才活動，透過數場團體徵才及一對一諮詢，歡迎舊金山灣區人才加入台灣企業。會中除介紹台灣就業 優勢，以及「Contact Taiwan」攬才平台以外，也鼓勵與會學生加入會員，提高求職曝光度，增加成功就業機會。

經文處經濟組指出，目前企業開出的職缺產業除半導體業外，還包括生技、金融、網通及軟體等產業職缺，工作地點不只有台灣，還有北美、亞太及歐洲等地。

其中「Contact Taiwan」攬才網站平台，是由經濟部建置，目前已有超過1800家廠商及1萬8000位人才加入，不僅交流台灣產業職缺需求與海外人才供給等資訊，也提供包括台灣面面觀、到台服務及生活資訊、入境與簽證資訊、海外人才在台工作成功案例及常見問題集等信息。

Contact Taiwan也提供台灣產業優勢介紹，讓海外專業人士瞭解台灣產業的國際競爭力。近來由於全球車用晶片缺貨，台灣半導體產業實力再次躍上國際舞台，台灣IC產業上下游產業鏈完整，從上游的IC設計、製造，到後段的封裝測試，專業分工模式獨步全球，晶圓代工產值全球排名第1，先進製程居全球領導地位；IC封裝測試產值排名亦全球第1，全球前十大專業封測業者中台灣占有一半以上。半導體產業外，資通訊、智慧機械及生技醫療等產業也具亮眼成果，希望未來能把矽谷優秀人才引進台灣，加深台美雙邊產業連結，驅動台灣新經濟模式。