疫情好轉 聖縣部分戶外活動禁令鬆綁

聖他克拉拉縣府更新聖縣的「強制性衛生局長指令」，自26日起鬆綁部分戶外活動的禁令，包括青少年體育、表演藝術和課後活動，只要是在戶外進行，都被允許恢復。縣府也認指出，聖縣最快將在3月3日起進入「紅色等級」，屆時對於室內的活動限制進一步放寬。

對於青少年體育等戶外活動的規定改變，從26日起生效。等到進入州政府認定的紅色層級後，其他更改也生效，預料將重新開放室內聚會和室內用餐。

縣府衛生局長柯迪（Sara Cody）指出，隨著疫苗 接種範圍越來越廣泛，超過一半的65歲以上人群已施打，在保護最脆弱的社區成員方面，逐漸取得了重大進展。不過，雖然情況改善，大家建議還是要繼續實施基本預防措施，例如戴口罩、維持社交距離 ，以及儘量在戶外活動。

縣府表示，縣府衛生官員仍然強烈建議每個人在戶外聚會時都要戴口罩。但是，只有在與非家庭成員聚會、相隔低於6英尺的情況，才是必須強制要在戴上口罩。

此外，縣府依然強烈建議，每個人在戶外聚會時，與任何不是家庭成員的人，保持至少6英尺的社交距離，然而這也並非強制（not required）。

另外，新的規定放寬後，也允許在戶外聚會唱歌時，不一定要戴口罩，只要確定能與未同住的他人保持六尺距離。