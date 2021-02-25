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OPT申請遭延誤 國際學生提集體訴訟

記者陳程威／聖荷西報導
有近三成的國際學生因OPT的延遲在將來有可能失去工作。（國際學生OPT延遲關注小組提供）
有近三成的國際學生因OPT的延遲在將來有可能失去工作。（國際學生OPT延遲關注小組提供）

2020年冬季畢業的國際學生遭遇到了廣泛OPT申請被延誤的情況，部分受到影響的國際學生日前正式在向俄亥俄州的聯辦法院提交了對移民局(USCIS)在開放、處理和裁決OPT和STEM OPT申請方面的非法和不當拖延等提起集體訴訟。

據本次訴訟的聯合發起人「泡泡」介紹，遭受OPT拖延不當損害的國際學生們選擇集體訴訟，而非大規模訴訟，原因是集體訴訟的進程是會使得受到OPT延期的學生們受益。同樣，負責此次集體訴訟的柯恩（Robert Cohen）律師也是去年負責H4的移民訴訟，並且成功勝訴。

提交給法庭的訴訟文件和聯合訴訟發起人之一的泡泡表示，這次集體訴訟有四大主要的訴求，包括加速OPT的審核流程，並在此期間維持國際學生的合法身分；同時要求移民局不得因此拒絕掉留學生的OPT申請；其次要維持留學生完整的12個月的OPT時間同時支付此次訴訟的訴訟費用。

已經收到灣區工作的周舟表示，因為OPT遲遲發不下來的影響，她不得不一直跟雇主要求延遲入職，至今已經要求推遲兩次入職。等待的過程十分的焦慮，因為OPT的不確定，導致自己不得不一直不斷的去重新面試去確保自己自己擁有一個工作機會。因為沒有工作，目前也只能依靠家裡的繼續接濟她的生活。

泡泡表示，因為疫情的影響，原本準備工作之後給父母買禮物的想法也都無法實現了。

OPT 移民局 留學生

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