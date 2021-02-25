羅達倫提AB789法案 推B肝、C肝自願檢測

矽谷選區加州民主黨州眾議員羅達倫 日宣前布推出 AB 789法案。(本報檔案照)

矽谷選區加州 民主黨州眾議員 羅達倫 (Evan Low) 日宣前布推出AB 789法案。主要內容為擴充檢測 與轉介治療，解決診斷與治療B型與C型肝炎不平衡差距。

AB 789法案是與史丹福大學亞裔肝臟中心共同合作創設，共同發起者有健康信託 (the Health Trust) 與加州財務長馬世雲 (Fiona Ma)。法案合著者有代表舊金山地區民主黨州眾議員邱信福 (David Chiu)、州眾議員吉普森 (Mike A. Gipson) 。如獲通過簽署立法，州府將要求醫療機構提供B型與C型肝炎自願檢測，成為全美第一個提供上述醫療服務的州。

羅達倫表示：「B型與C型肝炎對有色族裔社區的影響，特別是對亞太裔與非洲裔社區的影響不成比例偏高。這種不公正情形需要立即採取行動糾正。只要10元檢測費，即可救活眾多人性命，同時改善數以千計民眾生活品質。法案未能通過，將是行動失敗的恥辱。」

根據一項2018年研究，加州慢性B型肝炎患者中，亞太裔約占88%，非洲裔次之。如果沒有及時診斷治療，15%至25%慢性B型肝炎患者將因感染併發症提前過世，這些併發症包括肝硬化與肝癌等。

亞太裔因B型肝炎過世可能性為非西語裔白人的8倍。非洲裔死於B型肝炎的可能性為非西語裔白人的2.6倍。

州眾議員邱信福表示：「增加檢測機會對改善保健成效非常重要。新立法將帶給與民眾所需資訊，對拯救性命功效極大。」

加州財務長馬世雲原來沒有覺察到自己有先天性B型肝炎。覺察之後，她立即將擴大檢測治療列為優先政策。

馬世雲說：「我非常榮幸與州眾議員羅達倫、健康信託、亞裔肝臟中心合作，共同推出此可以拯救性命的法案。」

健康信託基金會執行長劉秀仁 (Michele Lew) 表示：「AB 789法案是朝向加州保健平等，消除B肝與C肝病毒感染的重要步驟」。

史丹福大學亞裔肝臟中心主任蘇啟深（Samuel So 教授）表示，此項立法將協助拯救許多罹患可預防疾病患者的性命。他說：「慢性B肝與C肝已奪走數千加州人的性命，也是肝臟移植的主要因素。大部分併發症如肝衰竭、肝硬化、肝癌 都是可以預防的，從簡單的篩選測試開始，測試陽性者可接受抗病毒治療等。B肝與C肝過度衝擊亞裔與非洲裔社區民眾，AB 789可消除這種保健差距。」