台灣能幫忙！舊金山灣區台灣商會 捐口罩助耆老防疫

舊金山灣區台灣商會捐贈口罩給耆英中心，表達「Taiwan Can Help」（台灣能幫忙）的心意。（周信結提供）

舊金山灣區台灣 商會偕同聖拉蒙（San Ramon）扶輪社，贈送口罩給聖拉蒙的耆英中心。舊金山台北經文處與僑教中心代表，以及多位商會幹部到場，希望表達「Taiwan Can Help」（台灣能幫忙）的心意，共同努力一起早日擺脫疫情。

包括南灣文教中心主任閻樹榮、灣區台商會長周信結、秘書長張嘉周、和資深顧問林政原、洪瑤君、王詩吟，聖拉蒙扶輪社（San Ramon rotary）會長薩拉（Bernie Szalaj）、財務長喬治瑞（Dany Gregory）等人也到場致意。

舊金山灣區台灣商會主席周信結指出，從新冠肺炎（COVID-19）開始以來，舊金山灣區台灣商會就多次向主流社會與團體捐贈口罩等個人防護用品，希望能協助對抗疫情，也展現對社區的關心。

舊金山台北經文處副處長李盈興也到場致意。李盈興致詞表示，面對嚴峻的疫情，人與人之間更需要彼此伸出愛心之手互相扶持，社區團體要同心協力，幫助民眾渡過難關。台灣政府防疫工作效果顯著，從來沒有封城、學校持續開課，對於疫情的處理可以說是享譽國際。而台灣也願意幫助國際社會，樹立「（台灣能幫忙）Taiwan Can Help」的標誌，贈送口罩到世界各地，傳遞台灣人民的愛心。

耆英中心主任考克斯（Steven Cox）致詞感謝贈送的口罩，敬佩灣區台灣商會關懐社區需要支持的長者。