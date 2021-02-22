涉為中國軍方工作 史大中國學者被控銷毀證據

史丹福大學研究人員宋琛，被控銷毀其與中國軍方關係的證據。 (本報檔案照)

一名在史丹福福大學擔任訪問醫學研究學者的中國 女子被控銷毀證據，以掩蓋她與中國軍隊的關係。

宋琛（音譯）因涉嫌在2018年為她正為中國軍隊控制的醫院工作之事向美國 移民官員撒謊，去年7月被控簽證 欺詐。日前的一份新起訴書指控她銷毀紀錄，包括兩張她身穿軍裝的在線照片，並指她在第一項指控提出後刪除可能涉罪的電子郵件。

還有另外三名研究人員在7月被指控在申請簽證時撒謊，以掩蓋他們為中國軍方工作的事實。宋琛在付了25萬元保釋金後獲得自由。開庭審理日期定於4月12日。

檢察官說，宋在2018年12月持工作學習簽證進入美國，並自稱是一名神經學家，要去史丹福大學進行腦部疾病的研究。2019年初，她作為訪問學者開始在教授的實驗室工作。一名聯邦調查局（FBI）探員援引這位未透露姓名的教授的話說，宋琛對被稱為重症肌無力的疾病研究使他的工作受益匪淺，並對正在進行的研究項目做出了貢獻。

檢察官說，在她的簽證申請中，宋琛稱她從2000年9月到2011年6月在中國的武裝部隊中服役，並將她目前的雇主列為中國的一家民用醫院。但一名FBI探員作證說，宋在簽證申請中提交的研究文章，將她的雇主認定為軍方經營的醫院。

聯邦調查局的證詞，如果宋琛說明了她目前的軍方背景，她就需要官方或外交簽證，那就必須經美國領事批准。證詞中並沒有提到她被指控作為史丹福大學的研究人員所造成的傷害。

但聯邦調查局反間諜部門助理主任科勒（Alan Kohler）在與新起訴書配套的一份聲明中表示：「中國政府一次又一次地將竊取美國的研究成果和利用我們的大學放在首要位置，而不是遵守國際準則。」