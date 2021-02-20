助弱勢 華人特殊兒童之友會獲表彰

華人特殊兒童之友會獲得由灣區家長（Bay Area Parent）頒發的灣區特殊需求與服務的金牌。(本報檔案照)

華人 特殊兒童之友會(FCSN)近期獲得由灣區 家長（Bay Area Parent）頒發的灣區特殊需求與服務的金牌。

華人特殊兒童之友會的創辦人王彥邦表示， FCSN成立之初是用來支持有特殊需要華人家庭的支援性組織，隨著需求的增大以及與其他慈善組織的合作，華人特殊兒童之友會目前已有超過120位員工，服務的對象也不侷限於華人群體。

華人特殊兒童之友主要通過白天的照顧，課後的輔導幫助等幫助有特殊需求的兒童們。 王彥邦說，有高達90%的自閉症兒童的家庭會面臨到婚姻破碎的問題。因此，FCSN不僅僅幫助有特殊需要的孩子們，還試圖希望以家庭為單位，讓整個家庭參與進來。希望幫助家長了解與適應孩子們的特殊需求，同時也希望成為有特殊需求家庭之間的橋樑，讓家長們可以彼此支持與互助。

王彥邦表示，社會中有許多刻板印象。傳統上，許多華人家庭不好意思表明自己的孩子有特殊需求，總覺得這是一件很「羞恥」的事情。他希望特殊兒童之友會可以幫助家長們破除內心的障礙。

當前華人特殊兒童之友會面臨到資金不足的挑戰。他表示，先前因為經濟危機，其他支援組織紛紛關閉，因此導致排隊等候華人特殊之友會服務的家庭增長迅速，以至於現有的場館無法滿足需求。同時社會上的企業更多的時候對於特殊兒童們往往只是給予象徵性的工作，並沒有意願給予他們真正的有意義的工作。「很多特殊兒童，包括自閉症兒童在內，其實是很有能力的，希望社會或者相關的企業可以願意真正的給他們機會。」

負責幫助華人特殊兒童之友會籌款與募捐的陳慧明(Aana Wang)表示，亞裔群體相比於白人獲得的資金仍然嚴重不足。2010年洛杉磯曾有報告顯示，20%的白人群體獲得了60%的預算 與服務。在灣區的地區中心的報告也表明，在灣區占總人口約20%的亞裔，只獲得10%的預算與服務。占總人口約30%的白人卻拿到了60%的預算與服務。

她表示，華人特殊兒童之友會就預算不公的議題與跟西語裔合作，包括一起前往沙加緬度爭取預算，每月兩次進行預算爭取的協商等等。