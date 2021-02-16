灣區18日多個暴風雨陸續抵達 持續至周末

灣區本周多雨 持續至周末。(圖取自電視截圖)

氣象局預報，將有多個暴風雨即將於本周四18日開始陸續抵達灣區 ，可能持續至周末，連續三天為灣區帶來潮濕天氣。第一個暴風雨將於周四晚間開始，風暴 將橫跨北灣，入夜後向南延伸。

氣象預報指出，隨著溪北地區冷風與高氣壓向東移動，預計在北灣首先出現陣雨，然後向南蔓延，最強烈雨量將發生在周四下午及晚間。周五上午開始會有小雨，但從中午到下午將處於較大風雨。暴風雨預計於周六凌晨之前離開灣區，周日開始會有陽光、氣溫略升高且乾燥。

儘管暴風雨來襲，氣候陰冷，但舊金山 灣區需要降雨。預報員稱，此次風暴將為舊金山市區帶來不超過半英寸水量，而丘陵與北灣山谷地區可能只有四分之三英寸。沿海山脈則可能會有高達一英寸辦雨水量。

氣象學家賓蓋曼(Brooke Bingaman)表示，今年是乾旱的一年，仍然希望有更多降雨，以達到全年正常雨量水平。自去年10月1日雨季開始，舊金山市區降雨量不到6英寸，一般情況下，年底總雨量約為23.65英寸。他認為，期望3月份會有更多降雨。

屋崙與聖荷西情況相似，灣區大部分降雨是在11月至3月。氣象預報顯示，今年2月份降雨量比正常低了40-60%。不過，今年2月15日總統日，微小雨量在一夜之間開始降在灣區，儘管最潮濕地區降雨最多只到四分之一英寸，但整個海灣地區的許多地方都因此甦醒了。氣象局報告，本周可望有更多雨量。較乾燥天氣應於周一開始恢復。